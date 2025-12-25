Министерство образования и науки рассматривает четыре модели оплаты труда педагогов – от увеличения нагрузки до приоритетной поддержки молодых учителей

В Министерстве образования и науки Украины наработали четыре возможных модели повышения заработной платы учителей в 2026 году. Речь идет не об окончательном решении, а о сценариях, которые сейчас обсуждают на уровне ведомства и правительства.

Зарплаты учителей в 2026 году: МОН готовит несколько сценариев повышения окладов

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева. По ее словам, ключевая задача – найти компромисс между финансовыми возможностями государства и реальными потребностями педагогов в разных регионах страны.

Один из вариантов предполагает повышение доходов из-за увеличения недельной нагрузки . В таком случае учителя смогут получать больше, но при условии проведения дополнительных уроков.

Другая модель, которая вызывает наибольший интерес среди педагогов, предлагает рост должностных окладов без изменения количества часов . Она предполагает прямое повышение зарплаты без дополнительной нагрузки.

Также в МОН рассматривают солидарный подход — одинаковое повышение для всех педагогов независимо от стажа , предмета или региона. Такой вариант призван упростить систему начислений и снизить дисбаланс между категориями учителей.

Отдельный сценарий делает акцент на молодых специалистах . В этом случае повышение будет неравномерным, с приоритетом для начинающих учителей. В МОН считают, что это может помочь преодолеть дефицит кадров в школах и сделать педагогическую профессию более привлекательной для молодежи.

Все четыре модели находятся на стадии анализа, а окончательное решение будет зависеть от бюджетных возможностей на 2026 год.

