Гроші за автоцивілку можна повернути: держава й страхові відкрили компенсацію, про яку знали не всі

Українці, які мають статус учасника бойових дій (УБД) або осіб з інвалідністю внаслідок війни, тепер можуть отримати компенсацію за автоцивілку. Згідно з новими умовами, половину вартості страховки покриває держава, а іншу половину — страхова компанія. Про це повідомляють у групі "Ти ж юрист".

Вартість страховки повернуть назад — хто з водіїв уже може забрати свої гроші

Щоб подати заявку на компенсацію, потрібно відповідати кільком вимогам:

Мати посвідчення ветерана в Дії (УБД або ОІВВ).

Бути старше 18 років.

Мати верифікований РНОКПП.

Страховий поліс має бути укладений після 1 січня 2025 року з використанням ветеранської пільги.

Поліс має бути чинним на момент подачі заявки.

Авто не повинно використовуватись для бізнесу або перевезень.

Об’єм двигуна — до 2500 см³ або електродвигун — до 100 кВт.

Процес подачі заявки максимально спрощений. Все, що потрібно зробити:

Зайти в застосунок Дія. Перейти в розділ "Ветеран PRO". Вибрати послугу "Компенсація автоцивілки". Вказати пільговий договір. Обрати або створити Дія.Картку. Чекати на результат обробки заявки.

Процес автоматизовано, тому заявка обробляється без додаткових зусиль.

Що варто знати водіям

Якщо договір автоцивілки укладений раніше 2025 року або без використання ветеранської пільги — компенсація не нараховується. Але для нових договорів механізм уже працює.

І саме зараз — час перевірити, чи не належите ви до тих, хто може повернути свої гроші вже цього року.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що в Україні визначили чіткі вікові рамки для отримання водійських прав. Для керування мопедами чи мотоциклами (категорії А та А1) потрібно досягти 16 років. Це наймолодший вік, з якого дозволено офіційно скласти іспити й отримати посвідчення водія. З 18 років вже можна кермувати легковими авто (категорія В), вантажівками (С), квадроциклами. Це стандартний "дорослий" рівень, доступний більшості громадян після повноліття. А от з 19 років відкривається доступ до категорій із причепами — "ВЕ" та "СЕ". Це вже рівень для тих, хто не лише має водійський досвід, а й розуміє складність керування більш габаритним транспортом. Справжнє випробування — категорія D, яка дозволяє сідати за кермо автобусів і мікроавтобусів. Вік — не менше 21 року, адже тут відповідальність не лише за кермо, а й за десятки пасажирів.

