Деньги за автогражданку можно вернуть: государство и страховые открыли компенсацию, о которой знали не все

Украинцы, имеющие статус участника боевых действий (УБД) или лиц с инвалидностью в результате войны, теперь могут получить компенсацию за автогражданку. Согласно новым условиям половину стоимости страховки покрывает государство, а другую половину — страховая компания. Об этом сообщают в группе "Ты же юрист".

Стоимость страховки вернут назад – кто из водителей уже может забрать свои деньги.

Чтобы подать заявку на компенсацию, нужно удовлетворять нескольким требованиям:

Иметь удостоверение ветерана в Действии (УБД или ОИИС).

Быть старше 18 лет.

Иметь верифицированный РНОКПП.

Страховой полис должен быть заключен после 1 января 2025 г. с использованием ветеранской льготы.

Полис должен действовать на момент подачи заявки.

Автомобиль не должен использоваться для бизнеса или перевозок.

Объем двигателя – до 2500 см³ или электродвигатель – до 100 кВт.

Процесс подачи заявки максимально упрощен. Все, что нужно сделать:

Зайти в приложение Действие. Перейти в раздел "Ветеран PRO". Выбрать услугу "Компенсация автогражданки". Указать льготный договор. Выбрать или создать Действие.Карту. Ждать результата обработки заявки.

Процесс автоматизирован, поэтому заявка обрабатывается без дополнительных усилий.

Что следует знать водителям

Если договор автогражданки заключен раньше 2025 или без использования ветеранской льготы — компенсация не начисляется. Но для новых договоров механизм уже работает .

И именно сейчас — пора проверить, не принадлежите ли вы к тем, кто может вернуть свои деньги уже в этом году .

