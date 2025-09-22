Грошей на відновлення житла у 2026 році не вистачить: на що сподіваються у Раді

Питання відновлення зруйнованого та пошкодженого житла, а також розселення ВПО надзвичайно гостре. У Раді зазначають, що житлові потреби ВПО держава не вирішує.

Народна депутатка України Олена Шуляк визнала, що коштів, передбачених у проєкті бюджету на 2026 рік, на відновлення житла не вистачить. За її словами, на програму “єВідновлення” на 2026 рік у проєкті держбюджету передбачено 7 млрд грн.

“Чи вистачить цих грошей для того, щоб задовольнити всі потреби? Звичайно, не вистачить, але якщо порівнювати бюджет 26-го року і бюджет 25-го, то сума на 2026 рік на 3 млрд грн більша”, — розповіла вона.

Також у Раді, за її словами, розраховують на кошти, які можливо зекономить Міністерство соціальної політики. Нардепка нагадала, що минулого року Мінсоц зекономив 15 млрд грн. І ці гроші для ВПО за програмою “єВідновлення”, за її словами, також були направлені для того, щоб фінансувати придбання житла. Шуляк пояснила, що на відновлення пошкодженого та зруйнованого ворожими обстрілами житла не вистачить і міжнародної допомоги.

“Ми дуже розраховуємо… Зараз ведеться дуже активна міжнародна робота стосовно того, щоб працювати з російськими замороженими активами, з доходами від російських заморожених активів. І мені здається, було б цілком справедливо, якби частина цих коштів була направлена для того, щоб відновлювати домівки нашим мешканцям, які на сьогодні постраждали”, — зазначила вона.

Шуляк також повідомила, що у проєкті бюджету на 2026 рік додатково передбачений 1 млрд грн на гуртожитки та будівлі, які можна відремонтувати для потреб ВПО. Раніше, за її словами, такої статті витрат не було в бюджеті.

Зараз, як повідомила Шуляк, проводять всеукраїнську інвентаризацію різних споруд, довгобудів, різних будинків, де, після проведення поточного чи капітального ремонтів, можна буде розмістити ВПО.

