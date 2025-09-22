Гончаренко про цинізм влади: що обурило нардепа

Українцям, які повернуться з Польщі, обіцяють надати тимчасове житло, а також гуманітарну, медичну та соціальну допомогу. Про це заявила заступник керівника Офісу Президента України Ірина Верещук. За її словами, потрібно підготувати українську систему соціальної підтримки, щоб українці, які захочуть повернутися, отримали належну підтримку від держави. У Раді гостро відреагували на заяву Верещук.

Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Олексій Гончаренко переконаний, що влада не надала нормальної підтримки тим, хто вже знаходиться в Україні та не має житла, хто виїхав з окупації.

“Верещук заявляє про державну підтримку для українців у Польщі, які вирішать повернутися додому. Каже, що будуть давати житло. Гарно звучить, правда? Тепер питання: А що ви зробили для тих, хто вже ТУТ, в Україні? Що отримали люди, які роками жили під окупацією, наважились вирватися й приїхали сюди, але через відсутність підтримки були змушені повернутися назад? Що ви зробили? Відкриваєте кордони для людей з Непалу та Бангладешу?”, — зазначив політик.

Гончаренко також навів шокуючі дані — за офіційними даними ЄІБД, з 2022 року подано понад 528 тис. заяв від ВПО про житлові потреби, зараз активними залишаються близько 220 тисяч. Однак за цей час, як пише нардеп, посилаючись на інформацію ЗМІ, у цій системі позначено “закритими” лише 63 заяви — і не тисячі, а просто 63 заяви.

За його словами, навіть якщо враховувати дані Мінрозвитку чи громадських досліджень — реально житлом чи компенсаціями забезпечено кілька тисяч сімей. Це, наголосив нардеп, менше ніж 6% від потреби.

“То для кого ця влада створює красиві програми — для телевізійної картинки чи для реальних людей? Поки сотні тисяч українських сімей без даху над головою, говорити про нові пріоритетні програми — цинізм”, — підсумував Гончаренко.

