Гончаренко о цинизме власти: что возмутило нардепа

Украинцам, которые вернутся из Польши, обещают предоставить временное жилье, а также гуманитарную, медицинскую и социальную помощь. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук. По ее словам, нужно подготовить украинскую систему социальной поддержки, чтобы украинцы, которые захотят вернуться, получили должную поддержку от государства. В Раде остро отреагировали на заявление Верещук.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко убежден, что власть не оказала нормальной поддержки тем, кто уже находится в Украине и не имеет жилья, кто выехал из оккупации.

"Верещук заявляет о государственной поддержке для украинцев в Польше, которые решат вернуться домой. Говорит, что будут давать жилье. Хорошо звучит, правда? Теперь вопрос: А что вы сделали для тех, кто уже ЗДЕСЬ, в Украине? Что получили люди, годами жившие под оккупацией, отважившиеся вырваться и приехали сюда, но из-за отсутствия поддержки были вынуждены вернуться назад? Что вы сделали? Открываете границы для людей из Непала и Бангладеша?”, — отметил политик.

Гончаренко также привел шокирующие данные – по официальным данным ЕИБД, с 2022 года подано более 528 тыс. заявлений от ВПЛ о жилищных нуждах, сейчас активными остаются около 220 тысяч. Однако за это время, как пишет нардеп, ссылаясь на информацию СМИ, в этой системе отмечено "закрытыми" только 63 заявления — и не тысячи, а просто 63 заявления.

По его словам, даже если учитывать данные Минразвития или общественных исследований — реально жильем или компенсациями обеспечено несколько тысяч семей. Это, отметил нардеп, менее 6% от потребности.

"Так для кого эта власть создает красивые программы — для телевизионной картинки или для реальных людей? Пока сотни тысяч украинских семей без крова, говорить о новых приоритетных программах — цинизме", — подытожил Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали, какие зарплаты получают члены наблюдательных советов.



