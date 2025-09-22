Денег на восстановление жилья в 2026 году не хватит: на что надеются в Раде

Вопрос восстановления разрушенного и поврежденного жилья, а также расселение ВПЛ чрезвычайно острый. В Раде отмечают, что жилищные нужды ВПЛ государство не решает.

Гривны. Фото Киевской городской прокуратуры

Народная депутат Украины Елена Шуляк признала, что средств, предусмотренных в проекте бюджета на 2026 год, на восстановление жилья не хватит. По ее словам, на программу "еВосстановление" на 2026 год в проекте госбюджета предусмотрено 7 млрд грн.

"Хватит ли этих денег для того, чтобы удовлетворить все потребности? Конечно, не хватит, но если сравнивать бюджет 26-го года и бюджет 25-го, то сумма на 2026 год на 3 млрд грн больше", — рассказала она.

Также в Раде, по ее словам, рассчитывают на средства, которые, возможно, сэкономит Министерство социальной политики. Нардеп напомнила, что в прошлом году Минсоц сэкономил 15 млрд грн. И эти деньги для ВПЛ по программе "еВосстановление", по ее словам, также были направлены для того, чтобы финансировать приобретение жилья. Шуляк объяснила, что на восстановление поврежденного и разрушенного вражескими обстрелами жилья не хватит и международной помощи.

"Мы очень рассчитываем… Сейчас ведется очень активная международная работа относительно того, чтобы работать с российскими замороженными активами, с доходами от российских замороженных активов. И мне кажется, было бы вполне справедливо, если бы часть этих средств была направлена для того, чтобы восстанавливать дома нашим жителям, которые сегодня пострадали", — отметила она.

Шуляк также сообщила, что в проекте бюджета на 2026 год дополнительно предусмотрено 1 млрд грн на общежития и здания, которые можно отремонтировать для нужд ВПЛ. Ранее, по ее словам, такой статьи расходов не было в бюджете.

Сейчас, как сообщила Шуляк, проводят всеукраинскую инвентаризацию разных сооружений, долгостроев, разных домов, где после проведения текущего или капитального ремонтов можно будет разместить ВПЛ.

Напомним: портал “Комментарии писал, что в Раде рассказали, какие зарплаты получают члены наблюдательных советов.



