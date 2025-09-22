Денег на восстановление жилья в 2026 году не хватит: на что надеются в Раде

Рубрики
Вопрос восстановления разрушенного и поврежденного жилья, а также расселение ВПЛ чрезвычайно острый. В Раде отмечают, что жилищные нужды ВПЛ государство не решает.
Народная депутат Украины Елена Шуляк признала, что средств, предусмотренных в проекте бюджета на 2026 год, на восстановление жилья не хватит. По ее словам, на программу "еВосстановление" на 2026 год в проекте госбюджета предусмотрено 7 млрд грн.
Также в Раде, по ее словам, рассчитывают на средства, которые, возможно, сэкономит Министерство социальной политики. Нардеп напомнила, что в прошлом году Минсоц сэкономил 15 млрд грн. И эти деньги для ВПЛ по программе "еВосстановление", по ее словам, также были направлены для того, чтобы финансировать приобретение жилья. Шуляк объяснила, что на восстановление поврежденного и разрушенного вражескими обстрелами жилья не хватит и международной помощи.
Шуляк также сообщила, что в проекте бюджета на 2026 год дополнительно предусмотрено 1 млрд грн на общежития и здания, которые можно отремонтировать для нужд ВПЛ. Ранее, по ее словам, такой статьи расходов не было в бюджете.
Сейчас, как сообщила Шуляк, проводят всеукраинскую инвентаризацию разных сооружений, долгостроев, разных домов, где после проведения текущего или капитального ремонтов можно будет разместить ВПЛ.
