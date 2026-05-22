Громадсько-військовий рух: безпека неможлива без єдності суспільства

Кречмаровская Наталия
Ефективна оборона України напряму залежить від консолідації суспільства та здатності тилу працювати на потреби фронту за принципом “служи або допомагай”.
Олексій Івашин. Фото з відкритих джерел
Про це голова Громадсько-військового руху (ГВР) ветеран російсько-української війни Олексій Івашин заявив в інтерв'ю для видання "Українські Новини", підбиваючи підсумки першого року роботи організації.
Важливість внутрішньої єдності підкреслює й вище керівництво держави. Зокрема, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов акцентує, що саме міцний зв’язок між цивільними та армією є стратегічним фундаментом, який забезпечує стійкість країни та дозволяє витримувати удари агресора.
Івашин зауважив, що ефективна модель існування України в сучасних реаліях має базуватися на принципах оборонної демократії, де висока військова спроможність поєднується з активною громадянською позицією.
Варто додати, що для реалізації цієї концепції команда ГВР активно залучає громадян та бізнес до зміцнення внутрішньої безпеки країни, про що детально йшлося під час нещодавньої конференції Громадсько-військового руху щодо розбудови ефективної оборонної моделі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ГВР ініціював загальнонаціональну дискусію про новий Суспільний договір, що має стати моральною, ціннісною та інституційною основою розвитку держави після перемоги.