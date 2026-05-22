Громадсько-військовий рух: безпека неможлива без єдності суспільства

Ефективна оборона України напряму залежить від консолідації суспільства та здатності тилу працювати на потреби фронту за принципом “служи або допомагай”.

Олексій Івашин. Фото з відкритих джерел

Про це голова Громадсько-військового руху (ГВР) ветеран російсько-української війни Олексій Івашин заявив в інтерв'ю для видання "Українські Новини", підбиваючи підсумки першого року роботи організації.

Важливість внутрішньої єдності підкреслює й вище керівництво держави. Зокрема, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов акцентує, що саме міцний зв’язок між цивільними та армією є стратегічним фундаментом, який забезпечує стійкість країни та дозволяє витримувати удари агресора.

Івашин зауважив, що ефективна модель існування України в сучасних реаліях має базуватися на принципах оборонної демократії, де висока військова спроможність поєднується з активною громадянською позицією.

“ГВР наголошує на важливості поєднання військової ефективності з дотриманням демократичних цінностей. В основі цієї концепції лежить теза “Служи або допомагай” – кожен громадянин має зробити внесок у спільну оборону”, — зазначив Івашин.

Варто додати, що для реалізації цієї концепції команда ГВР активно залучає громадян та бізнес до зміцнення внутрішньої безпеки країни, про що детально йшлося під час нещодавньої конференції Громадсько-військового руху щодо розбудови ефективної оборонної моделі.

