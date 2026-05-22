Главная Новости Общество права человека Общественно-военное движение: безопасность невозможна без единства общества
commentss НОВОСТИ Все новости

Общественно-военное движение: безопасность невозможна без единства общества

Председатель Общественно-военного движения Ивашин отметил важность единства общества для безопасности

22 мая 2026, 13:38
Кречмаровская Наталия

Эффективная оборона Украины напрямую зависит от консолидации общества и способности тыла работать на нужды фронта по принципу "служи или помогай".

Алексей Ивашин. Фото из открытых источников

Об этом глава Общественно-военного движения (ОВД) ветеран российско-украинской войны Алексей Ивашин заявил в интервью для издания "Українські Новини", подводя итоги первого года работы организации.

Важность внутреннего единства подчеркивает и высшее руководство государства. В частности, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов акцентирует, что прочная связь между гражданскими и армией является стратегическим фундаментом, который обеспечивает устойчивость страны и позволяет выдерживать удары агрессора.

Ивашин отметил, что эффективная модель существования Украины в современных реалиях должна основываться на принципах оборонной демократии, где высокая военная способность сочетается с активной гражданской позицией.

"ОВД отмечает важность сочетания военной эффективности с соблюдением демократических ценностей. В основе этой концепции лежит тезис "Служи или помогай" — каждый гражданин должен внести вклад в общую оборону", — отметил Ивашин.

Следует добавить, что для реализации этой концепции команда ОВД активно привлекает граждан и бизнес к укреплению внутренней безопасности страны, о чем подробно говорилось на недавней конференции Общественно-военного движения по развитию эффективной оборонной модели.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ОВД инициировало общенациональную дискуссию о новом Общественном договоре, который должен стать моральной, ценностной и институциональной основой развития государства после победы.



