Громадсько-військовий рух ініціював обговорення ключових засад нового Суспільного договору

У Черкасах 11 грудня Громадсько-військовий рух (ГВР) провів перший круглий стіл у рамках серії суспільних дискусій “Гранд-стратегія для України”.

Дискусія “Гранд-стратегія для України”. Фото з відкритих джерел

Діяльність ГВР, як пише видання “ВиЧЕрпно”, ґрунтується на концепції оборонної демократії — ціннісному фундаменті, який одночасно зміцнює національну стійкість і обороноздатність та оберігає демократію й громадянські свободи як ключові елементи української ідентичності

У заході, як передають журналісти, взяли участь координатор Громадсько-військового руху, Олексій Івашин, засновник та голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, завідувачка кафедри філософських і політичних наук ЧДТУ Анжела Бойко, голова ГО “Черкаський інститут міста”, підприємець Іван Подолян, голова правління ГО “Альтернативна позиція” Володимир Півненко, координатор волонтерської ГО “Наш батальйон” В’ячеслав Скічко та інші. Модерувала дискусію Тетяна Кавальчук, ГО “Горизонт змін”.

Ігор Коліушко, як пише ЗМІ, представив системний підхід до того, яким має бути Суспільний договір у країні, що пережила війну й прагне швидкого розвитку. Він окреслив рамку, що має об’єднати суспільство навколо спільних цінностей і стратегічних цілей, бажану модель, що забезпечує єдність, стійкість і розвиток.

“Україна не потребує перезаснування — вона потребує оновленої спільної візії, яка стане дороговказом після перемоги”, — цитує правника видання.

Під час зустрічі Олексій Івашин повідомив, що ГВР є одним з розробників концепції оборонної демократії, яка базується на принципі, що вже став основою життя сотень тисяч українців — військових, волонтерів, захисників та членів їхніх родин — “Служи, або Допомагай!”.

“Ми пропонуємо перенести цей принцип і в післявоєнне життя, адже безпекові питання у всіх сферах та галузях будуть першочерговими на роки та десятиліття. Для справедливого розподілу тягаря війни і створення умов безпечного життя нам потрібен і новий суспільний договір. Що показала ця війна? Коли ми, суспільство, стаємо єдиною силою, перемогти нас неможливо. Наша єдність — це запорука виживання, змін та подальшого існування України, як держави”, — наводить видання слова координатора Громадсько-військового руху.

Як зазначає ЗМІ, ГВР ініціює загальнонаціональну дискусію про новий Суспільний договір, що має стати моральною, ціннісною та інституційною основою розвитку держави після перемоги.