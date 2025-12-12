Общественно-военное движение инициировало обсуждение ключевых основ нового Общественного договора

В Черкассах 11 декабря Общественно-военное движение (ОВД) провело первый круглый стол в рамках серии общественных дискуссий "Гранд-стратегия для Украины".

Дискуссия "Гранд-стратегия для Украины". Фото из открытых источников

Деятельность ОВД, как пишет издание "ВиЧЕрпно", основывается на концепции оборонной демократии — ценностном фундаменте, который одновременно укрепляет национальную устойчивость и обороноспособность и оберегает демократию и гражданские свободы как ключевые элементы украинской идентичности.

В мероприятии, как передают журналисты, приняли участие координатор Общественно-военного движения, Алексей Ивашин, основатель и председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко, заведующая кафедрой философских и политических наук ЧГТУ Анжела Бойко, председатель ОО "Черкасский институт города", предприниматель Иван Подолян, председатель правления ОО "Альтернативная позиция" Владимир Пивненко, координатор волонтерской ОО "Наш батальон" Вячеслав Скичко и другие. Модерировала дискуссию Татьяна Кавальчук, ОО "Горизонт перемен".

Игорь Колиушко, как пишет СМИ, представил системный подход к тому, каким должен быть Общественный договор в стране, пережившей войну и стремящейся к быстрому развитию. Он очертил рамку, объединяющую общество вокруг общих ценностей и стратегических целей, желаемую модель, обеспечивающую единство, устойчивость и развитие.

"Украина не нуждается в переучреждении — она нуждается в обновленном общем видении, которое станет указателем после победы", — цитирует юриста издания.

Во время встречи Алексей Ивашин сообщил, что ОВД является одним из разработчиков концепции оборонной демократии, которая базируется на принципе, который уже стал основой жизни сотен тысяч украинцев – военных, волонтеров, защитников и членов их семей – "Служи, или Помогай!".

"Мы предлагаем перенести этот принцип и в послевоенную жизнь, ведь вопросы безопасности во всех сферах и отраслях будут первоочередными на годы и десятилетия. Для справедливого распределения бремени войны и создания условий безопасной жизни нам нужен и новый общественный договор. Что показала эта война? Когда мы, общество, становимся единой силой, победить нас невозможно. Наше единство – это залог выживания, изменений и дальнейшего существования Украины как государства”, — приводит издание слова координатора Общественно-военного движения.

Как отмечает СМИ, ОВД инициирует общенациональную дискуссию о новом Общественном договоре, который должен стать моральной, ценностной и институциональной основой развития государства после победы.