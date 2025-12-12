Общественно-военное движение инициировало обсуждение ключевых основ нового Общественного договора

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Черкассах 11 декабря Общественно-военное движение (ОВД) провело первый круглый стол в рамках серии общественных дискуссий "Гранд-стратегия для Украины".
Деятельность ОВД, как пишет издание "ВиЧЕрпно", основывается на концепции оборонной демократии — ценностном фундаменте, который одновременно укрепляет национальную устойчивость и обороноспособность и оберегает демократию и гражданские свободы как ключевые элементы украинской идентичности.
В мероприятии, как передают журналисты, приняли участие координатор Общественно-военного движения, Алексей Ивашин, основатель и председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко, заведующая кафедрой философских и политических наук ЧГТУ Анжела Бойко, председатель ОО "Черкасский институт города", предприниматель Иван Подолян, председатель правления ОО "Альтернативная позиция" Владимир Пивненко, координатор волонтерской ОО "Наш батальон" Вячеслав Скичко и другие. Модерировала дискуссию Татьяна Кавальчук, ОО "Горизонт перемен".
Игорь Колиушко, как пишет СМИ, представил системный подход к тому, каким должен быть Общественный договор в стране, пережившей войну и стремящейся к быстрому развитию. Он очертил рамку, объединяющую общество вокруг общих ценностей и стратегических целей, желаемую модель, обеспечивающую единство, устойчивость и развитие.
Во время встречи Алексей Ивашин сообщил, что ОВД является одним из разработчиков концепции оборонной демократии, которая базируется на принципе, который уже стал основой жизни сотен тысяч украинцев – военных, волонтеров, защитников и членов их семей – "Служи, или Помогай!".
Как отмечает СМИ, ОВД инициирует общенациональную дискуссию о новом Общественном договоре, который должен стать моральной, ценностной и институциональной основой развития государства после победы.