Гендиректор “Укрпошти” не хоче ризикувати своєю сім’єю: де живуть діти та дружина Смілянського

Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський розповів де живуть його дружина та діти та чому вони не в Україні.

Розповів, що старший син вступив до Стенфорду — він студент першого курсу. Дружина з молодшим сином живе в Нью-Йорку, син навчається в школі. Смілянський розповів, що дружина — віцепрезидент однієї з великих компаній США і періодично отримує більшу зарплату, ніж він. Гендиректор “Укрпошти” пояснив, що дружина будує незалежну кар'єру і вони загалом тривалий час живуть порізно. Одним із моментів було те, яку б роботу могла отримати дружина, коли він став гендиректором “Укрпошти”, щоб не було конфлікту інтересів.

Щодо дітей, то зазначив, хоче, щоб вони виросли незалежними, щоб все, що вони мають, отримали самі.

“Безумовно, ми їм допомагаємо. От я дуже пишаюсь, син зробив проєкт і отримав стипендію. Але уявіть, якщо діти б ходили в школу в Києві, як ви думаєте? Перш за все, вони б читали і вигрібали все”, — пояснив Смілянський.

Загроз, за його словами, додала і повномасштабна війна, тож зараз спокійніше, що родина не в Україні.

“Було питання безпеки після початку повномасштабки, коли, дійсно були і погрози, і хейт. З іншого боку, уявіть, скажімо так, мені приходилось міняти постійно локації. Якби родина була в Україні, я мав би думати ще, як де вони мають міняти локацію”, — пояснив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що зарплата генерального директора “Укрпошти” захмарна близько мільйона гривень (до сплати податків). А при цьому справи у самому підприємстві кепські — через низьку зарплату звільняються працівники навіть у Києві. Смілянський, ймовірно, боїться повернення військових з фронту.