Гендиректор “Укрпошти” Смілянський боїться повернення героїв з фронту

Зарплата генерального директора “Укрпошти” захмарна — близько мільйона гривень (до сплати податків). А при цьому справи у самому підприємстві кепські — через низьку зарплату звільняються працівники навіть у Києві.

При цьому питання відкритості зарплати для Смілянського, ймовірно, болюче.

“Я проти відкритих декларацій для чиновників. Ви хочете, щоб людина з бізнесу прийшла в державний сектор, задекларувала своє майно в країні, де люди повертатимуться з фронту зі зброєю з певним відчуттям справедливості і зможуть погуглити, де хто живе” — розповів Смілянський в інтерв'ю.

На його переконання, така інформація не допоможе пересічним українцям.

“Навіщо відкривати декларацію і показувати, скільки у кого грошей? Ось бабуся знає, що керівник державного банку отримує 1 млн грн — як це їй допоможе”,- сказав він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що скандали з “Укрпоштою” періодично з'являються в українському інформаційному просторі. І все більше виникають фінансові питання. Народний депутат України Олексій Гончаренко розкритикував чергове рішення генерального директора “Укрпошти” Ігоря Смілянського.

“Давно щось я не писав про Смілянського. Так от, бачу тендер цікавий — створення брендбуку для Укрпошти за 1,2 млн грн. Тобто, поки листоноші отримують копійки, у відділеннях люди за свої гроші купують стільці, Смілянському захотілось викинути на новий логотип 1,2 млн”, — зазначив народний депутат.

Також Гончаренко прокоментував — “ну а чому б ні. Хоч якась робота. Можна буде показати, за що зарплата в мільйон виплачується”.