Гендиректор "Укрпочты" Смелянский боится возвращения героев с фронта

Зарплата генерального директора "Укрпочты" заоблачная — около миллиона гривен (до уплаты налогов). А при этом дела в самом предприятии плохие – из-за низкой зарплаты увольняются работники даже в Киеве.

При этом вопрос открытости зарплаты для Смелянского, вероятно, болезненный

"Я против открытых деклараций для чиновников. Вы хотите, чтобы человек из бизнеса пришел в государственный сектор, задекларировал свое имущество в стране, где люди будут возвращаться с фронта с оружием с определенным ощущением справедливости и смогут погуглить, где кто живет" - рассказал Смелянский в интервью .

По его убеждению, такая информация не поможет рядовым украинцам.

"Зачем открывать декларацию и показывать, сколько у кого денег? Вот бабушка знает, что руководитель государственного банка получает 1 млн грн – как это ей поможет", — сказал он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандалы с "Укрпочтой" периодически появляются в украинском информационном пространстве. И все больше возникают финансовые вопросы. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко раскритиковал очередное решение генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

"Давно что-то я не писал о Смелянском. Так вот, вижу тендер интересный — создание брендбука для Укрпочты за 1,2 млн грн. То есть, пока почтальоны получают копейки, в отделениях люди за свои деньги покупают стулья, Смелянскому захотелось выбросить на новый логотип 1,2 млн", — отметил народный депутат.

Также Гончаренко прокомментировал – "ну а почему бы нет. Хоть какая-то работа. Можно будет показать, за что зарплата в миллион выплачивается".