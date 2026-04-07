logo

BTC/USD

68696

ETH/USD

2099.82

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Гендиректор "Укрпочты" Смелянский боится возвращения героев с фронта
commentss НОВОСТИ Все новости

Гендиректор "Укрпочты" Смелянский боится возвращения героев с фронта

Генеральный директор "Укрпочты" Смелянский против открытых деклараций чиновников

7 апреля 2026, 19:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Зарплата генерального директора "Укрпочты" заоблачная — около миллиона гривен (до уплаты налогов). А при этом дела в самом предприятии плохие – из-за низкой зарплаты увольняются работники даже в Киеве.

Военные. Иллюстративное фото

При этом вопрос открытости зарплаты для Смелянского, вероятно, болезненный

"Я против открытых деклараций для чиновников. Вы хотите, чтобы человек из бизнеса пришел в государственный сектор, задекларировал свое имущество в стране, где люди будут возвращаться с фронта с оружием с определенным ощущением справедливости и смогут погуглить, где кто живет" - рассказал Смелянский в интервью.

По его убеждению, такая информация не поможет рядовым украинцам.

"Зачем открывать декларацию и показывать, сколько у кого денег? Вот бабушка знает, что руководитель государственного банка получает 1 млн грн – как это ей поможет", — сказал он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандалы с "Укрпочтой" периодически появляются в украинском информационном пространстве. И все больше возникают финансовые вопросы. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко раскритиковал очередное решение генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

"Давно что-то я не писал о Смелянском. Так вот, вижу тендер интересный — создание брендбука для Укрпочты за 1,2 млн грн. То есть, пока почтальоны получают копейки, в отделениях люди за свои деньги покупают стулья, Смелянскому захотелось выбросить на новый логотип 1,2 млн", — отметил народный депутат.

Также Гончаренко прокомментировал – "ну а почему бы нет. Хоть какая-то работа. Можно будет показать, за что зарплата в миллион выплачивается".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1q2fm9JA_Nk
Теги:

Новости

Все новости