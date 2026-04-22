Гендиректор "Укрпочты" не хочет рисковать своей семьей: где живут дети и жена Смелянского

Кречмаровская Наталия
Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский рассказал, где живут его жена и дети и почему они не в Украине.
Игорь Смелянский. Фото из открытых источников
Рассказал, что старший сын поступил в Стэнфорд – он студент первого курса. Жена с младшим сыном живет в Нью-Йорке, сын учится в школе. Смелянский рассказал, что жена – вице-президент одной из крупных компаний США и периодически получает большую зарплату, чем он. Гендиректор "Укрпочты" пояснил, что жена строит независимую карьеру и они в целом долго живут порознь. Одним из моментов было то, какую бы работу могла получить жена, когда он стал гендиректором "Укрпочты", чтобы не было конфликта интересов.
Что касается детей, то отметил, хочет, чтобы они выросли независимыми, чтобы все, что у них есть, получили сами.
Угроз, по его словам, добавила и полномасштабная война, поэтому сейчас спокойнее, что семья не в Украине.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что зарплата генерального директора "Укрпочты" заоблачная около миллиона гривен (до уплаты налогов). А при этом дела в самом предприятии плохие – из-за низкой зарплаты увольняются работники даже в Киеве. Смелянский, вероятно, боится возвращения военных с фронта.