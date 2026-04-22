Гендиректор "Укрпочты" не хочет рисковать своей семьей: где живут дети и жена Смелянского

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский рассказал, где живут его жена и дети и почему они не в Украине.

Рассказал, что старший сын поступил в Стэнфорд – он студент первого курса. Жена с младшим сыном живет в Нью-Йорке, сын учится в школе. Смелянский рассказал, что жена – вице-президент одной из крупных компаний США и периодически получает большую зарплату, чем он. Гендиректор "Укрпочты" пояснил, что жена строит независимую карьеру и они в целом долго живут порознь. Одним из моментов было то, какую бы работу могла получить жена, когда он стал гендиректором "Укрпочты", чтобы не было конфликта интересов.

Что касается детей, то отметил, хочет, чтобы они выросли независимыми, чтобы все, что у них есть, получили сами.

"Безусловно, мы им помогаем. Вот я очень горжусь, сын сделал проект и получил стипендию. Но представьте, если бы дети ходили в школу в Киеве, как вы думаете? Прежде всего, они бы читали и выгребали все", — пояснил Смелянский.

Угроз, по его словам, добавила и полномасштабная война, поэтому сейчас спокойнее, что семья не в Украине.

"Был вопрос безопасности после начала полномасштабки, когда, действительно были и угрозы, и хейт. С другой стороны, представьте, скажем так, мне приходилось менять постоянно локации. Если бы семья была в Украине, я должен думать еще, как они должны менять локацию", — пояснил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что зарплата генерального директора "Укрпочты" заоблачная около миллиона гривен (до уплаты налогов). А при этом дела в самом предприятии плохие – из-за низкой зарплаты увольняются работники даже в Киеве. Смелянский, вероятно, боится возвращения военных с фронта.