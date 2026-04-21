ЄС тисне Угорщину – змушують скасувати скандальний закон Орбана про ЛГБТК+

Рішення може стати переломним: Угорщину зобов’язали змінити політику щодо прав людини.

21 квітня 2026, 19:16
Проніна Анна

Суд Європейського Союзу визнав, що Угорщина порушила законодавство ЄС, запровадивши обмеження на доступ до контенту, пов’язаного з ЛГБТК+. Відповідне рішення зобов’язує країну скасувати ці норми, ініційовані урядом прем’єра Віктора Орбана.

ЄС тисне Угорщину – змушують скасувати скандальний закон Орбана про ЛГБТК+

Суд ЄС зобов’язав Угорщину скасувати дискримінаційні обмеження щодо ЛГБТК+

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Politico.

Що вирішив суд ЄС

У пресрелізі суду зазначено, що угорське законодавство є серйозним втручанням в основні права людини. Йдеться про закон 2021 року, який обмежував доступ дітей до матеріалів, що стосуються тем гомосексуальності та гендерної ідентичності.

Суд дійшов висновку, що ці обмеження суперечать Директиві ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та загальним принципам прав людини.

Чому це стало проблемою для Угорщини

Європейська комісія ще раніше виступила проти цього закону. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала його “ганьбою” та пообіцяла захищати права громадян Євросоюзу.

Позов проти Угорщини підтримали Європейський парламент та 15 держав-членів ЄС, що свідчить про масштабний політичний резонанс цієї справи.

Аргументи проти закону

Головний юрисконсульт суду у своєму висновку підкреслив, що угорські правила базуються на припущенні про нібито “меншу цінність” життя представників ЛГБТК+ спільноти.

Саме це, на думку суду, суперечить базовим принципам рівності та недискримінації, закріпленим у праві ЄС.

Реакція всередині країни

Після рішення суду свою позицію озвучили і політики всередині Угорщини. Зокрема, Петер Мадяр, чия партія "Тиса" перемогла на нещодавніх виборах, підтримав рішення суду.

Він наголосив, що країна має рухатися до суспільства без стигматизації та гарантувати свободу зібрань, включно з проведенням прайдів.

Що буде далі

Якщо Угорщина не виконає рішення Суду ЄС, Європейська комісія може застосувати фінансові санкції.

Це означає, що справа може перейти з юридичної площини у фінансову, що створить додатковий тиск на уряд Орбана.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у київському кінотеатрі "Жовтень" під час проведення ЛГБТК+ кінофестивалю SUNNY BUNNY стався інцидент, спрямований на зрив міжнародної конкурсної програми. Невідомий чоловік, який потрапив до зали як звичайний глядач, вчинив провокацію безпосередньо під час перегляду короткометражних стрічок.



