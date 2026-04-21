ЕС оказывает давление на Венгрию – заставляют отменить скандальный закон Орбана о ЛГБТК

Суд Европейского Союза признал, что Венгрия нарушила законодательство ЕС, введя ограничения на доступ к контенту, связанному с ЛГБТК. Соответствующее решение обязывает страну упразднить эти нормы, инициированные правительством премьера Виктора Орбана.

Суд ЕС обязал Венгрию отменить дискриминационные ограничения по ЛГБТК

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет Politico.

Что решил суд ЕС

В прессрелизе суда отмечено, что венгерское законодательство является серьезным вмешательством в основные права человека. Речь идет о законе 2021 года, ограничивающем доступ детей к материалам, касающимся тем гомосексуальности и гендерной идентичности.

Суд пришел к выводу, что эти ограничения противоречат Директиве ЕС об аудиовизуальных медиауслугах и общим принципам прав человека.

Почему это стало проблемой для Венгрии

Европейская комиссия еще раньше выступила против этого закона. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала его "позором" и пообещала защищать права граждан Евросоюза.

Иск против Венгрии поддержали Европейский парламент и 15 государств-членов ЕС, что свидетельствует о масштабном политическом резонансе этого дела.

Аргументы против закона

Главный юрисконсульт суда в своем заключении подчеркнул, что венгерские правила базируются на предположении о якобы "меньшей ценности" жизни представителей ЛГБТК сообщества.

Это, по мнению суда, противоречит базовым принципам равенства и недискриминации, закрепленным в праве ЕС.

Реакция внутри страны

После решения суда свою позицию озвучили политики внутри Венгрии. В частности, Петер Мадяр, чья партия Тиса победила на недавних выборах, поддержал решение суда.

Он подчеркнул, что страна должна двигаться к обществу без стигматизации и гарантировать свободу собраний, включая проведение прайдов.

Что будет дальше

Если Венгрия не выполнит решение Суда ЕС, Европейская комиссия может применить финансовые санкции.

Это означает, что дело может перейти из юридической плоскости в финансовую, что создаст дополнительное давление на правительство Орбана.

