ЕС оказывает давление на Венгрию – заставляют отменить скандальный закон Орбана о ЛГБТК

Проніна Анна
Суд Европейского Союза признал, что Венгрия нарушила законодательство ЕС, введя ограничения на доступ к контенту, связанному с ЛГБТК. Соответствующее решение обязывает страну упразднить эти нормы, инициированные правительством премьера Виктора Орбана.
Суд ЕС обязал Венгрию отменить дискриминационные ограничения по ЛГБТК
Как сообщают "Комментарии", об этом пишет Politico.
В прессрелизе суда отмечено, что венгерское законодательство является серьезным вмешательством в основные права человека. Речь идет о законе 2021 года, ограничивающем доступ детей к материалам, касающимся тем гомосексуальности и гендерной идентичности.
Суд пришел к выводу, что эти ограничения противоречат Директиве ЕС об аудиовизуальных медиауслугах и общим принципам прав человека.
Европейская комиссия еще раньше выступила против этого закона. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала его "позором" и пообещала защищать права граждан Евросоюза.
Иск против Венгрии поддержали Европейский парламент и 15 государств-членов ЕС, что свидетельствует о масштабном политическом резонансе этого дела.
Главный юрисконсульт суда в своем заключении подчеркнул, что венгерские правила базируются на предположении о якобы "меньшей ценности" жизни представителей ЛГБТК сообщества.
Это, по мнению суда, противоречит базовым принципам равенства и недискриминации, закрепленным в праве ЕС.
После решения суда свою позицию озвучили политики внутри Венгрии. В частности, Петер Мадяр, чья партия Тиса победила на недавних выборах, поддержал решение суда.
Он подчеркнул, что страна должна двигаться к обществу без стигматизации и гарантировать свободу собраний, включая проведение прайдов.
Если Венгрия не выполнит решение Суда ЕС, Европейская комиссия может применить финансовые санкции.
Это означает, что дело может перейти из юридической плоскости в финансовую, что создаст дополнительное давление на правительство Орбана.
