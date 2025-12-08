logo_ukra

Суспільство права людини Докупити стаж для пенсії: кому дозволено, скільки треба платити і як зміняться вимоги до 2028 року
Докупити стаж для пенсії: кому дозволено, скільки треба платити і як зміняться вимоги до 2028 року

Українці, які працюють за кордоном або не мають повного трудового стажу, можуть самостійно сплачувати внески до Пенсійного фонду. Це дозволить отримати пенсію або збільшити її розмір у майбутньому.

8 грудня 2025, 16:30
Автор:
Проніна Анна

В Україні можна офіційно докупити страховий стаж — це дозволяє громадянам, які не мають повного трудового стажу, все ж отримати пенсію або збільшити її розмір. Про це повідомляє об'єднання "Ти ж юрист".

Докупити стаж для пенсії: кому дозволено, скільки треба платити і як зміняться вимоги до 2028 року

Як докупити страховий стаж для пенсії в Україні

Такий механізм доступний усім особам старше 16 років, які належать до однієї з категорій:

  • працюють за кордоном, але планують отримувати пенсію в Україні;

  • мають передпенсійний вік, але не вистачає необхідної кількості років стажу;

  • мають низький офіційний дохід і хочуть збільшити майбутню пенсію.

Скільки коштує докупити стаж

Щоб зарахувався один місяць страхового стажу, необхідно сплатити мінімальний єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — станом на 2025 рік це 1760 гривень на місяць.

Ця сума встановлюється відповідно до розміру мінімальної зарплати та може змінюватися.

Вимоги до стажу зростають щороку

Право вийти на пенсію у 60 років мають ті, хто має необхідну кількість страхового стажу. Щороку ця норма зростає на 12 місяців і досягне 35 років у 2028 році.
Наприклад, у 2025 році потрібно мати 32 роки стажу, щоб вийти на пенсію у 60.

Якщо людина має менший стаж, вона зможе вийти на пенсію пізніше — у 63 або 65 років, залежно від кількості років страхового стажу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що постанова Кабміну №562, що набула чинності у травні 2025 року, вводить новий механізм підтвердження стажу до 1992 року. Найголовніше — радянські роки роботи зарахують лише тим, хто проживає в Україні та не отримує пенсію за ці періоди в іншій державі. Якщо така можливість існує, людині потрібно подати офіційну довідку про “неотримання” виплат з-за кордону.



