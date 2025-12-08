Докупити стаж для пенсії: кому дозволено, скільки треба платити і як зміняться вимоги до 2028 року

В Україні можна офіційно докупити страховий стаж — це дозволяє громадянам, які не мають повного трудового стажу, все ж отримати пенсію або збільшити її розмір. Про це повідомляє об'єднання "Ти ж юрист".

Як докупити страховий стаж для пенсії в Україні

Такий механізм доступний усім особам старше 16 років, які належать до однієї з категорій:

працюють за кордоном, але планують отримувати пенсію в Україні;

мають передпенсійний вік, але не вистачає необхідної кількості років стажу;

мають низький офіційний дохід і хочуть збільшити майбутню пенсію.

Скільки коштує докупити стаж

Щоб зарахувався один місяць страхового стажу, необхідно сплатити мінімальний єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — станом на 2025 рік це 1760 гривень на місяць.

Ця сума встановлюється відповідно до розміру мінімальної зарплати та може змінюватися.

Вимоги до стажу зростають щороку

Право вийти на пенсію у 60 років мають ті, хто має необхідну кількість страхового стажу. Щороку ця норма зростає на 12 місяців і досягне 35 років у 2028 році.

Наприклад, у 2025 році потрібно мати 32 роки стажу, щоб вийти на пенсію у 60.

Якщо людина має менший стаж, вона зможе вийти на пенсію пізніше — у 63 або 65 років, залежно від кількості років страхового стажу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що постанова Кабміну №562, що набула чинності у травні 2025 року, вводить новий механізм підтвердження стажу до 1992 року. Найголовніше — радянські роки роботи зарахують лише тим, хто проживає в Україні та не отримує пенсію за ці періоди в іншій державі. Якщо така можливість існує, людині потрібно подати офіційну довідку про “неотримання” виплат з-за кордону.