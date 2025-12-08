Докупить стаж для пенсии: кому разрешено, сколько нужно платить и как изменятся требования к 2028 году

В Украине можно официально докупить страховой стаж — это позволяет гражданам, не имеющим полного трудового стажа, получить пенсию или увеличить ее размер. Об этом сообщает объединение "Ты же юрист".

Как купить страховой стаж для пенсии в Украине

Такой механизм доступен всем лицам старше 16 лет , относящимся к одной из категорий:

работают за границей, но планируют получать пенсию в Украине;

имеют предпенсионный возраст, но не хватает необходимого количества лет стажа;

имеют низкий официальный доход и хотят увеличить будущую пенсию.

Сколько стоит докупить стаж

Чтобы зачислился один месяц страхового стажа, необходимо уплатить минимальный единый социальный взнос (ЕСВ) — на 2025 год это 1760 гривен в месяц .

Эта сумма устанавливается в соответствии с размером минимальной зарплаты и может изменяться.

Требования к стажу растут каждый год

Право выйти на пенсию в 60 лет имеют те, у кого необходимое количество страхового стажа. Ежегодно эта норма возрастает на 12 месяцев и достигнет 35 лет в 2028 году .

Например, в 2025 году нужно иметь 32 года стажа , чтобы выйти на пенсию в 60 лет.

Если у человека меньше стажа, он сможет выйти на пенсию позже — в 63 или 65 лет, в зависимости от количества лет страхового стажа.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что вступившее в силу в мае 2025 года постановление Кабмина №562 вводит новый механизм подтверждения стажа до 1992 года. Самое главное — советские годы работы отнесут только тем, кто проживает в Украине и не получает пенсию за эти периоды в другом государстве. Если такая возможность существует, человеку нужно предоставить официальную справку о "неполучении" выплат из-за границы.