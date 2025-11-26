Додаткова відпустка для військових: як отримати, скільки триває та коли командир може відмовити

Українські військовослужбовці мають право на додаткову відпустку, яка гарантована законом і стосується як тих, хто має статус УБД, так і тих, хто має особливі заслуги перед державою. Про це повідомили фахівці проєкту "Ти ж юрист".

Військові мають право на додаткову відпустку, але рішення залежить від командира та ситуації на фронті.

Стандартна тривалість такої відпустки — 14 календарних днів на рік зі збереженням грошового забезпечення. Військові, які відзначилися особливими заслугами перед Батьківщиною, можуть отримати до 21 дня.

Під час воєнного стану механізм надання відпустки змінюється: командир ухвалює рішення залежно від оперативної обстановки, можливості забезпечити службу та ліміту особового складу, що може бути відсутній одночасно. Цей ліміт — не більше 30% підрозділу. Тому навіть за наявності права військовий може отримати відпустку лише тоді, коли це не зашкодить виконанню бойових завдань.

Важливо, що така відпустка має накопичувальний характер: невикористані дні переходять на наступні роки. Якщо військовослужбовець звільняється зі служби, держава виплачує компенсацію за всі накопичені й невикористані дні, і це право не залежить від причин звільнення.

Додаткова відпустка стала ще одним елементом соціального захисту військових, але її реалізація повністю залежить від умов війни та можливостей конкретного підрозділу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" нещодавно повідомляв, що ТЦК працюватимуть у режимі підсилення. Перш за все, змінюється сам підхід до бронювання. Відтепер критично важливі підприємства та оборонно-промислові структури можуть залишати у штаті працівників навіть тоді, коли ті мають порушення в обліку — невідповідні документи, неоновлені дані або адміністративні проступки. Таке бронювання діє лише 45 днів і лише один раз на рік. Це дає працівнику час усе виправити, але не звільняє від відповідальності. Для роботодавців, які працюють у визначених критичних сферах, ризики притягнення до відповідальності знімаються — але лише за умови повного дотримання процедури.