Дополнительный отпуск для военных: как получить сколько длится и когда командир может отказать

Украинские военнослужащие имеют право на дополнительный отпуск, который гарантирован законом и касается как имеющих статус УБД, так и тех, кто имеет особые заслуги перед государством. Об этом сообщили специалисты проекта "Ты же юрист".

Военные имеют право на дополнительный отпуск, но решение принимает командир с учётом обстановки.

Стандартная продолжительность такого отпуска – 14 календарных дней в году с сохранением денежного довольствия . Военные, отличившиеся особыми заслугами перед Родиной, могут получить до 21 дня .

Во время военного положения механизм предоставления отпуска меняется: командир принимает решение в зависимости от оперативной обстановки, возможности обеспечить службу и лимита личного состава, который может отсутствовать одновременно. Этот лимит – не более 30% подразделения . Поэтому даже при наличии права военный может получить отпуск только тогда, когда это не помешает выполнению боевых задач.

Важно, что такой отпуск носит накопительный характер: неиспользованные дни переходят на следующие годы. Если военнослужащий увольняется со службы, государство выплачивает компенсацию за все накопленные и неиспользованные дни , и это право не зависит от причин увольнения.

Дополнительный отпуск стал еще одним элементом социальной защиты военных, но его реализация полностью зависит от условий войны и возможностей конкретного подразделения.

