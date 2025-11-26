logo

Дополнительный отпуск для военных: как получить сколько длится и когда командир может отказать
Дополнительный отпуск для военных: как получить сколько длится и когда командир может отказать

Право есть у всех военных, но решение – за командиром. Объясняем, как работает эта норма во время военного положения.

26 ноября 2025, 14:25
Автор:
Проніна Анна

Украинские военнослужащие имеют право на дополнительный отпуск, который гарантирован законом и касается как имеющих статус УБД, так и тех, кто имеет особые заслуги перед государством. Об этом сообщили специалисты проекта "Ты же юрист".

Дополнительный отпуск для военных: как получить сколько длится и когда командир может отказать

Военные имеют право на дополнительный отпуск, но решение принимает командир с учётом обстановки.

Стандартная продолжительность такого отпуска – 14 календарных дней в году с сохранением денежного довольствия . Военные, отличившиеся особыми заслугами перед Родиной, могут получить до 21 дня .

Во время военного положения механизм предоставления отпуска меняется: командир принимает решение в зависимости от оперативной обстановки, возможности обеспечить службу и лимита личного состава, который может отсутствовать одновременно. Этот лимит – не более 30% подразделения . Поэтому даже при наличии права военный может получить отпуск только тогда, когда это не помешает выполнению боевых задач.

Важно, что такой отпуск носит накопительный характер: неиспользованные дни переходят на следующие годы. Если военнослужащий увольняется со службы, государство выплачивает компенсацию за все накопленные и неиспользованные дни , и это право не зависит от причин увольнения.

Дополнительный отпуск стал еще одним элементом социальной защиты военных, но его реализация полностью зависит от условий войны и возможностей конкретного подразделения.

Напомним, портал "Комментарии" недавно сообщал , что ТЦК будут работать в режиме усиления. Прежде всего, изменяется сам подход к бронированию. Отныне критически важные предприятия и оборонно-промышленные структуры могут оставлять в штате работников даже тогда, когда у них есть нарушения в учете — несоответствующие документы, необновленные данные или административные проступки. Такое бронирование действует всего 45 дней и один раз в год. Это дает работнику время все поправить, но не освобождает от ответственности. Для работодателей, работающих в определенных критических сферах, риски привлечения к ответственности снимаются — но только при полном соблюдении процедуры.



