До 15 тисяч гривень на світло і тепло: держава запускає нову грошову допомогу для бізнесу: як отримати ці гроші

Українські підприємці знову можуть розраховувати на державну підтримку. На порталі "Дія" офіційно запущено нову послугу — “Допомога ФОП на енергостійкість”, яка дозволяє отримати одноразову грошову виплату від 7 500 до 15 000 гривень. Про це повідомляють на сайті "Дія".

ФОПам із соціально важливих сфер компенсують витрати на енергостійкість через «Дію»

Програма спрямована на підтримку малого бізнесу, який працює у соціально важливих сферах та потребує стабільного електропостачання й тепла. Розмір виплати напряму залежить від кількості найманих працівників.

Хто може отримати допомогу

Подати заяву можуть фізичні особи-підприємці 2-ї або 3-ї групи, які:

зареєстровані до 1 грудня 2025 року ;

мають найманих працівників ;

працюють у визначених сферах діяльності.

До переліку соціально важливих напрямів входять:

торгівля продуктами харчування;

сфера громадського харчування;

медицина;

перевезення;

освіта.

Повний перелік допустимих КВЕДів доступний на порталі "Дія".

Перед поданням заяви підприємцям радять обов’язково перевірити, чи відсутня заборгованість зі сплати ЄСВ, а також чи активована Дія.Картка, на яку буде зараховано кошти.

На що дозволено витратити гроші

Отриману допомогу можна використати виключно за цільовим призначенням. Кошти дозволяється спрямувати на:

енергообладнання — генератори, акумулятори, інвертори, системи накопичення енергії;

сонячну енергетику — панелі та всі необхідні комплектуючі;

електротовари — стабілізатори напруги, захисні пристрої, кабелі, монтажні матеріали;

експлуатаційні витрати — пальне для генераторів, послуги з монтажу або введення обладнання в експлуатацію;

комунальні платежі — оплату послуг електропостачання.

Таким чином держава стимулює бізнес інвестувати в автономність і стабільність роботи, особливо в умовах можливих енергетичних викликів.

Як подати заяву в "Дії"

Процес оформлення максимально спрощений і відбувається онлайн:

Авторизуйтеся на порталі "Дія". Перевірте коректність особистих даних. Оберіть напрям, на який плануєте витратити допомогу. Підтвердьте цільове використання коштів. Відкрийте або оберіть активну Дія.Картку. Перевірте заяву та підпишіть її електронним підписом. Очікуйте нарахування коштів.

Після цього гроші надійдуть безпосередньо на картку.

Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації України у партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства, Державною податковою службою та Державною службою зайнятості.

Читайте також в "Коментарях", що жителям 15 областей надають безоплатні продуктові набори.