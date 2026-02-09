До 15 тысяч гривен на свет и тепло: государство запускает новую денежную помощь для бизнеса: как получить эти деньги

Украинские предприниматели снова могут рассчитывать на государственную поддержку. На портале "Дія" официально запущена новая услуга – "Помощь ФЛП на энергостойкость" , которая позволяет получить единовременную денежную выплату от 7 500 до 15 000 гривен . Об этом сообщают на сайте "Дія".

ФЛПам из социально важных сфер компенсируют затраты на энергостойкость через «Дію»

Программа направлена на поддержку малого бизнеса, который работает в социально важных областях и нуждается в стабильном электроснабжении и тепле. Размер выплаты напрямую зависит от количества наемных работников .

Кто может получить помощь

Подать заявление могут физические лица-предприниматели 2-й или 3-й группы , которые:

зарегистрированы до 1 декабря 2025 года ;

имеют наемных работников ;

работают в определенных областях деятельности.

В список социально важных направлений входят:

торговля продуктами питания;

сфера общественного питания;

медицина;

перевозка;

образование.

Полный список допустимых КВЭДов доступен на портале "Дія" .

Перед подачей заявления предпринимателям советуют обязательно проверить, отсутствует ли задолженность по уплате ЕСВ , а также активирована ли Дія.Карта , на которую будут зачислены средства.

На что разрешено потратить деньги

Полученную помощь можно использовать исключительно по целевому назначению . Средства разрешается направить на:

энергооборудование – генераторы, аккумуляторы, инверторы, системы накопления энергии;

солнечную энергетику – панели и все необходимые комплектующие;

электротовары – стабилизаторы напряжения, защитные устройства, кабели, монтажные материалы;

эксплуатационные расходы — горючее для генераторов, услуги по монтажу или вводу оборудования в эксплуатацию;

коммунальные платежи – оплата услуг электроснабжения.

Таким образом, государство стимулирует бизнес инвестировать в автономность и стабильность работы , особенно в условиях возможных энергетических вызовов.

Как подать заявление в "Дія"

Процесс оформления максимально упрощен и происходит онлайн:

Авторизируйтесь на портале "Дія". Проверьте правильность личных данных. Выберите направление, на которое планируете потратить помощь. Подтвердите целевое использование средств. Откройте или выберите активную Дія.Карту Проверьте заявление и подпишите его электронной подписью. Ожидайте начисление денежных средств.

После этого деньги поступят непосредственно на карту.

Услуга разработана Министерством цифровой трансформации Украины в партнерстве с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства , Государственной налоговой службой и Государственной службой занятости .

