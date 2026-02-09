logo

До 15 тысяч гривен на свет и тепло: государство запускает новую денежную помощь для бизнеса: как получить эти деньги

Генераторы, солнечные панели, горючее и коммунальные услуги – на что можно потратить средства и как подать заявление.

9 февраля 2026, 15:52
Украинские предприниматели снова могут рассчитывать на государственную поддержку. На портале "Дія" официально запущена новая услуга – "Помощь ФЛП на энергостойкость" , которая позволяет получить единовременную денежную выплату от 7 500 до 15 000 гривен . Об этом сообщают на сайте "Дія".

ФЛПам из социально важных сфер компенсируют затраты на энергостойкость через «Дію»

Программа направлена на поддержку малого бизнеса, который работает в социально важных областях и нуждается в стабильном электроснабжении и тепле. Размер выплаты напрямую зависит от количества наемных работников .

Кто может получить помощь

Подать заявление могут физические лица-предприниматели 2-й или 3-й группы , которые:

  • зарегистрированы до 1 декабря 2025 года ;

  • имеют наемных работников ;

  • работают в определенных областях деятельности.

В список социально важных направлений входят:

  • торговля продуктами питания;

  • сфера общественного питания;

  • медицина;

  • перевозка;

  • образование.

Полный список допустимых КВЭДов доступен на портале "Дія" .

Перед подачей заявления предпринимателям советуют обязательно проверить, отсутствует ли задолженность по уплате ЕСВ , а также активирована ли Дія.Карта , на которую будут зачислены средства.

На что разрешено потратить деньги

Полученную помощь можно использовать исключительно по целевому назначению . Средства разрешается направить на:

  • энергооборудование – генераторы, аккумуляторы, инверторы, системы накопления энергии;

  • солнечную энергетику – панели и все необходимые комплектующие;

  • электротовары – стабилизаторы напряжения, защитные устройства, кабели, монтажные материалы;

  • эксплуатационные расходы — горючее для генераторов, услуги по монтажу или вводу оборудования в эксплуатацию;

  • коммунальные платежи – оплата услуг электроснабжения.

Таким образом, государство стимулирует бизнес инвестировать в автономность и стабильность работы , особенно в условиях возможных энергетических вызовов.

Как подать заявление в "Дія"

Процесс оформления максимально упрощен и происходит онлайн:

  1. Авторизируйтесь на портале "Дія".

  2. Проверьте правильность личных данных.

  3. Выберите направление, на которое планируете потратить помощь.

  4. Подтвердите целевое использование средств.

  5. Откройте или выберите активную Дія.Карту

  6. Проверьте заявление и подпишите его электронной подписью.

  7. Ожидайте начисление денежных средств.

После этого деньги поступят непосредственно на карту.

Услуга разработана Министерством цифровой трансформации Украины в партнерстве с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства , Государственной налоговой службой и Государственной службой занятости .

Читайте также в "Комментариях", что жителям 15 областей предоставляют бесплатные продуктовые наборы.



