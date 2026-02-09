До 15 тысяч гривен на свет и тепло: государство запускает новую денежную помощь для бизнеса: как получить эти деньги

Рубрики
Украинские предприниматели снова могут рассчитывать на государственную поддержку. На портале "Дія" официально запущена новая услуга – "Помощь ФЛП на энергостойкость" , которая позволяет получить единовременную денежную выплату от 7 500 до 15 000 гривен . Об этом сообщают на сайте "Дія".
ФЛПам из социально важных сфер компенсируют затраты на энергостойкость через «Дію»
Программа направлена на поддержку малого бизнеса, который работает в социально важных областях и нуждается в стабильном электроснабжении и тепле. Размер выплаты напрямую зависит от количества наемных работников .
Подать заявление могут физические лица-предприниматели 2-й или 3-й группы , которые:
зарегистрированы до 1 декабря 2025 года ;
имеют наемных работников ;
работают в определенных областях деятельности.
В список социально важных направлений входят:
торговля продуктами питания;
сфера общественного питания;
медицина;
перевозка;
образование.
Полный список допустимых КВЭДов доступен на портале "Дія" .
Перед подачей заявления предпринимателям советуют обязательно проверить, отсутствует ли задолженность по уплате ЕСВ , а также активирована ли Дія.Карта , на которую будут зачислены средства.
Полученную помощь можно использовать исключительно по целевому назначению . Средства разрешается направить на:
энергооборудование – генераторы, аккумуляторы, инверторы, системы накопления энергии;
солнечную энергетику – панели и все необходимые комплектующие;
электротовары – стабилизаторы напряжения, защитные устройства, кабели, монтажные материалы;
эксплуатационные расходы — горючее для генераторов, услуги по монтажу или вводу оборудования в эксплуатацию;
коммунальные платежи – оплата услуг электроснабжения.
Таким образом, государство стимулирует бизнес инвестировать в автономность и стабильность работы , особенно в условиях возможных энергетических вызовов.
Процесс оформления максимально упрощен и происходит онлайн:
Авторизируйтесь на портале "Дія".
Проверьте правильность личных данных.
Выберите направление, на которое планируете потратить помощь.
Подтвердите целевое использование средств.
Откройте или выберите активную Дія.Карту
Проверьте заявление и подпишите его электронной подписью.
Ожидайте начисление денежных средств.
После этого деньги поступят непосредственно на карту.
Услуга разработана Министерством цифровой трансформации Украины в партнерстве с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства , Государственной налоговой службой и Государственной службой занятости .
