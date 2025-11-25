logo_ukra

Держава посилила контроль за соціальними виплатами — кому варто чекати візиту та що саме перевірятимуть
НОВИНИ

Держава посилила контроль за соціальними виплатами — кому варто чекати візиту та що саме перевірятимуть

Житлові умови стали ключовим критерієм у 2025 році: які категорії громадян потрапили під обов’язкові обстеження.

25 листопада 2025, 16:25
Автор:
avatar

Проніна Анна

У 2025 році система соціального контролю в Україні суттєво змінилася. Держава посилила нагляд за отримувачами соціальних виплат, субсидій і пільг, і тепер житлові обстеження стали стандартною процедурою для всіх, хто претендує на будь-яку форму допомоги. Житлові умови офіційно стали критичним фактором для продовження або призначення виплат. Про це дізнаємося з постанови Кабінету міністрів №765, яка визначає оновлений порядок перевірок.

Держава посилила контроль за соціальними виплатами — кому варто чекати візиту та що саме перевірятимуть

Соцслужби виходять у «польові перевірки» — держава контролює, кому справді належать соціальні виплати.

Соцпрацівники тепер відвідують житло всіх заявників, які подаються на субсидії, допомогу малозабезпеченим, соціальні виплати чи інші форми державної підтримки. Під час таких візитів вони оцінюють фактичні побутові умови, наявність зареєстрованих мешканців та відповідність інформації, зазначеної у заяві. Будь-які розбіжності можуть призвести до додаткової перевірки або скасування виплат.

Особливу увагу держава приділяє внутрішньо переміщеним особам. Відповідно до постанови КМУ №509, місцева влада та Національна соціальна сервісна служба мають право перевіряти, чи справді ВПО проживає за заявленою адресою. За даними Нацсоцслужби, у понад 79% випадків заявники відсутні за місцем реєстрації, що часто стає підставою для припинення допомоги. До того ж із липня 2025 року Мінфін запровадив додатковий моніторинг — виїзди за кордон понад 90 днів можуть вплинути на отримання виплат.

Житлові обстеження також стосуються сімей із дітьми. Служби у справах дітей проводять перевірки під час оформлення опіки, усиновлення або в разі підозр щодо неналежного догляду. Закон "Про соціальні послуги" вимагає, щоб фахівці оцінювали безпеку помешкання, наявність умов для проживання дитини та базових побутових гарантій.

Під контроль потрапляють і сім’ї військовослужбовців. Територіальні центри комплектування можуть ініціювати перевірку житла під час призначення пільг, компенсацій або державного житла. У таких випадках обстеження необхідне, щоб підтвердити актуальність даних та справжню потребу в допомозі.

Нагадаємо, раніше наше видання повідомляло, що в Україні офіційно запрацювала програма житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб зі статусом учасників бойових дій або з інвалідністю, здобутою внаслідок війни.



