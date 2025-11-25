Государство усилило контроль за социальными выплатами — кому следует ждать визита и что именно будут проверять

В 2025 году система социального контроля в Украине существенно изменилась. Государство ужесточило надзор за получателями социальных выплат, субсидий и льгот , и теперь жилищные обследования стали стандартной процедурой для всех, кто претендует на любую форму помощи. Жилищные условия официально стали критическим фактором для продления или назначения выплат. Об этом узнаем из постановления Кабинета министров №765, определяющего обновленный порядок проверок.

Соцслужбы выходят на «выездные проверки» — государство контролирует, кому действительно положены социальные выплаты.

Соцработники теперь посещают жилье всех заявителей, подаваемых на субсидии, помощь малоимущим, социальные выплаты или другие формы государственной поддержки. В ходе таких визитов они оценивают фактические бытовые условия, наличие зарегистрированных жителей и соответствие информации, указанной в заявлении. Любые разногласия могут привести к дополнительной проверке или отмене выплат.

Особое внимание государство уделяет внутренне перемещенным лицам . Согласно постановлению КМУ №509 , местные власти и Национальная социальная сервисная служба имеют право проверять, действительно ли ВПЛ проживает по заявленному адресу. По данным Нацсоцслужбы, в более чем 79% случаев заявители отсутствуют по месту регистрации , что часто становится основанием для прекращения помощи. К тому же, с июля 2025 года Минфин ввел дополнительный мониторинг — выезды за границу более 90 дней могут повлиять на получение выплат.

Жилищные обследования также касаются семей с детьми . Службы по делам детей проводят проверки при оформлении опеки, усыновления или в случае подозрений относительно ненадлежащего ухода. Закон "О социальных услугах" требует, чтобы специалисты оценивали безопасность жилья, наличие условий проживания ребенка и базовых бытовых гарантий.

Под контроль попадают и семьи военнослужащих . Территориальные центры комплектования могут инициировать проверку жилья при назначении льгот, компенсаций или государственного жилья. В таких случаях обследование необходимо, чтобы подтвердить актуальность данных и подлинную потребность в помощи.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что в Украине официально заработала программа жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц со статусом участников боевых действий или с инвалидностью, полученной в результате войны.