Держава оплатить лікування: в Україні запускають масштабну програму підтримки ветеранів із залежностями

В Україні стартує новий державний пілотний проєкт підтримки ветеранів і ветеранок, які мають розлади внаслідок вживання психоактивних речовин, зокрема алкоголю. Про запуск програми повідомили у Міністерство у справах ветеранів України.

Новий пілотний проєкт передбачає майже рік медико-психологічного супроводу

Ідеться про повністю оплачувані державою медико-психологічні послуги. Програма охоплює стаціонарне лікування, амбулаторну підтримку та тривалий супровід, що разом може тривати понад 11 місяців. Фактично ветерани отримають не разову консультацію, а комплексну систему відновлення.

Як працюватиме програма

Підтримка передбачена у три послідовні етапи.

Перший — стаціонарний. Він триватиме 30 днів. У цей період ветерани проходитимуть комплексний медико-психологічний супровід. Програма включає індивідуальну та групову психотерапію, роботу із соціальним працівником, фізичну активність, інформаційні заходи, а також фармакологічну і нутритивну підтримку. Мета цього етапу — стабілізація стану та формування мотивації до подальшого відновлення.

Другий — амбулаторний етап тривалістю 30 днів. Раз на тиждень учасники отримуватимуть індивідуальні та групові психотерапевтичні консультації. Це дозволить поступово інтегруватися у звичне життя без втрати професійної підтримки.

Третій — довготривалий амбулаторний супровід протягом 280 днів. Раз на тиждень ветерани братимуть участь у груповій терапії, спрямованій на закріплення результатів і профілактику рецидивів. Саме цей етап покликаний забезпечити стійкий ефект і запобігти поверненню до залежності.

Хто надаватиме послуги

Послуги зможуть надавати як державні та комунальні заклади, так і приватні установи чи фізичні особи-підприємці, які мають необхідний кадровий та інфраструктурний потенціал. Це розширює можливості доступу до програми у різних регіонах країни.

За інформацією міністерства, деталі щодо механізму подання заявок, участі ветеранів та умов для надавачів послуг буде оприлюднено додатково.

Чому це важливо

Проблеми із вживанням алкоголю чи інших психоактивних речовин часто пов’язані з наслідками бойового стресу, травматичним досвідом та труднощами адаптації до мирного життя. Комплексна медико-психологічна підтримка дозволяє не лише лікувати симптоми, а й працювати з причинами розладів.

Запуск пілотного проєкту може стати першим кроком до створення системної моделі державної допомоги ветеранам у сфері психічного здоров’я. Якщо програма доведе ефективність, її можуть масштабувати на всю країну.

