Государство оплатит лечение: в Украине запускается масштабная программа поддержки ветеранов с зависимостями

В Украине стартует новый государственный пилотный проект поддержки ветеранов и ветеранок, имеющих расстройства вследствие употребления психоактивных веществ, в частности алкоголя. О запуске программы сообщили в Министерство по делам ветеранов Украины .

Новый пилотный проект предусматривает почти год медико-психологического сопровождения

Речь идет о полностью оплачиваемых государством медико-психологических услугах. Программа включает стационарное лечение, амбулаторную поддержку и длительное сопровождение, которое может длиться более 11 месяцев. Фактически ветераны получат не разовую консультацию, а комплексную систему обновления.

Как будет работать программа

Поддержка предусмотрена в три последовательных этапа.

Первый – стационарный. Он продлится 30 дней. В этот период ветераны будут проходить комплексное медико-психологическое сопровождение. Программа включает индивидуальную и групповую психотерапию, работу с социальным работником, физическую активность, информационные мероприятия, а также фармакологическую и нутритивную поддержку. Цель этого этапа – стабилизация состояния и формирование мотивации к дальнейшему восстановлению.

Второй – амбулаторный этап продолжительностью 30 дней. Раз в неделю участники получат индивидуальные и групповые психотерапевтические консультации. Это позволит постепенно интегрироваться в привычную жизнь без потери профессиональной поддержки.

Третий – длительное амбулаторное сопровождение в течение 280 дней. Раз в неделю ветераны примут участие в групповой терапии, направленной на закрепление результатов и профилактику рецидивов. Именно этот этап призван обеспечить устойчивый эффект и предотвратить возврат к зависимости.

Кто будет предоставлять услуги

Услуги смогут предоставлять как государственные и коммунальные учреждения, так и частные учреждения или физические лица-предприниматели, обладающие необходимым кадровым и инфраструктурным потенциалом. Это расширяет доступ к программе в различных регионах страны.

По информации министерства, детали относительно механизма подачи заявок, участия ветеранов и условий для поставщиков услуг будут обнародованы дополнительно.

Почему это важно

Проблемы с употреблением алкоголя или других психоактивных веществ часто связаны с последствиями боевого стресса, травматическим опытом и трудностями адаптации к мирной жизни. Комплексная медико-психологическая поддержка позволяет не только лечить симптомы, но и работать с причинами расстройств.

Запуск пилотного проекта может стать первым шагом в создании системной модели государственной помощи ветеранам в сфере психического здоровья. Если программа докажет эффективность, ее могут масштабировать по всей стране.

