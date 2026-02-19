22-річний захисник з Рівненщини подав позов проти рідної матері, яка привласнила його бойові виплати

У Рівненській області 22-річний військовослужбовець Дмитро звернувся до суду з позовом проти власної матері через привласнення його бойових виплат. Про це повідомляє телеканал "Рівне 1". За словами бійця, йдеться про понад 4 мільйони гривень, які жінка отримувала протягом усього періоду його перебування у російському полоні.

4 мільйони після полону: на Рівненщині військовий судиться з матір’ю через бойові виплати

Дмитро пояснив, що держава здійснює виплати військовим, які перебувають у неволі, у розмірі 125 тисяч гривень за кожен місяць. За 32 місяці полону загальна сума склала понад 4 мільйони гривень. Саме ці кошти, за словами військового, отримувала його мати.

Після повернення з полону боєць дізнався, що фактичні суми значно перевищують ті, про які йому повідомляли. Він намагався врегулювати конфлікт мирно, однак, за його словами, мати запевняла його у значно менших нарахуваннях. Ситуація загострилася після того, як Дмитро отримав інформацію про своє виселення з квартири.

“Сума, яку я зараз суджуся з нею, – це 4 мільйони 200 тисяч гривень”, – повідомив військовий журналістам. Він наголосив, що звернувся до правоохоронців, оскільки не зміг самостійно врегулювати питання.

За словами Дмитра, подібні випадки траплялися і з іншими військовими після повернення з полону. Проблема доступу до коштів та контролю за виплатами для родин полонених може ставати підґрунтям для сімейних конфліктів і судових процесів.

Мати військовослужбовця відмовилася коментувати ситуацію представникам ЗМІ та повідомила, що перебуває за кордоном. Наразі справа розглядається в суді, а вирішальне засідання очікується у березні.

Попри судову тяганину, Дмитро знову повернувся до виконання бойових завдань на фронті. “Я вже такого просто не витерпів”, – пояснив він своє рішення звернутися до суду.

