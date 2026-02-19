logo_ukra

У Чернівецькій області правоохоронці відкрили вогонь під час операції із затримання військового у СЗЧ
НОВИНИ

У Чернівецькій області правоохоронці відкрили вогонь під час операції із затримання військового у СЗЧ

Інцидент стався у селі Мамалига Дністровського району – ніхто не постраждав.

19 лютого 2026, 15:23
Автор:
avatar

Проніна Анна

У селі Мамалига Чернівецької області під час затримання військовослужбовця, який перебував у розшуку за самовільне залишення частини, правоохоронцям довелося застосувати табельну зброю. Про це сьогодні повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

У Чернівецькій області правоохоронці відкрили вогонь під час операції із затримання військового у СЗЧ

Постріли під час затримання військового у СЗЧ на Буковині: у Мамализі невідомі заблокували авто поліції

За інформацією правоохоронців, під час проведення заходів із викриття 39-річного жителя Дністровського району, який перебував у розшуку за злочин проти встановленого порядку несення військової служби, службовий автомобіль поліції було заблоковано невідомим транспортним засобом. Особи, які перебували в авто, чинили активний супротив законним вимогам правоохоронців, що унеможливило подальший рух службової машини.

Для деблокування ситуації один із бійців спецпідрозділу поліції здійснив кілька попереджувальних пострілів у повітря з табельної зброї. У поліції наголошують, що зброя була застосована виключно з метою припинення протиправних дій та недопущення ескалації конфлікту.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Після застосування попереджувальних пострілів рух було відновлено, а правоохоронці продовжили виконання службових обов’язків.

За фактом події керівництво Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ініціювало службову перевірку. Також буде надано правову оцінку діям громадян, які перешкоджали діяльності правоохоронців.

У поліції підкреслюють, що будь-яке втручання у службові дії під час проведення оперативних заходів може мати кримінальні наслідки. Обставини події встановлюються.

Читайте також в "Коментарях", що на ТОТ Херсонщини окупанти кинули за грати 56-річну жінку. 



