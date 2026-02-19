В Черновицкой области правоохранители открыли огонь во время операции по задержанию военного в СЗЧ

В селе Мамалыга Черновицкой области во время задержания военнослужащего, находившегося в розыске за самовольное уход от части, правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

Выстрелы при задержании военного в СЗЧ на Буковине: в Мамалызе неизвестные заблокировали авто полиции

По информации правоохранителей, во время проведения мероприятий по разоблачению 39-летнего жителя Днестровского района, который находился в розыске за преступление против установленного порядка несения военной службы, служебный автомобиль полиции был заблокирован неизвестным транспортным средством. Лица, находившиеся в автомобиле, оказывали активное сопротивление законным требованиям правоохранителей , что сделало невозможным дальнейшее движение служебной машины.

Для деблокирования ситуации один из бойцов спецподразделения полиции произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного оружия. В полиции отмечают, что оружие было применено исключительно для прекращения противоправных действий и недопущения эскалации конфликта.

В результате инцидента никто не пострадал. После применения предупредительных выстрелов движение было возобновлено, а правоохранители продолжили исполнение служебных обязанностей.

По факту случившегося руководство Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области инициировало служебную проверку. Также будет дана правовая оценка действиям граждан, препятствовавших деятельности правоохранителей.

В полиции подчеркивают, что любое вмешательство в служебные действия при проведении оперативных мероприятий может иметь уголовные последствия. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

