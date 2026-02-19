22-летний защитник из Ровенской области подал иск против родной матери, присвоившей его боевые выплаты

В Ровенской области 22-летний военнослужащий Дмитрий обратился в суд с иском против собственной матери из-за присвоения его боевых выплат. Об этом сообщает телеканал "Ровно 1". По словам бойца, речь идет о более чем 4 миллионах гривен, которые женщина получала в течение всего периода его пребывания в плену.

4 миллиона после плена: в Ровенской области военный судится с матерью из-за боевых выплат

Дмитрий пояснил, что государство осуществляет выплаты находящимся в неволе военным в размере 125 тысяч гривен за каждый месяц. За 32 месяца плена общая сумма составила более 4 миллионов гривен. Именно эти средства, по словам военного, получала его мать.

После возвращения из плена боец узнал, что фактические суммы значительно превышают те, о которых ему сообщали. Он пытался урегулировать конфликт мирно, однако, по его словам, мать уверяла его в меньших начислениях. Ситуация накалилась после того, как Дмитрий получил информацию о своем выселении из квартиры.

"Сумма, которую я сейчас сужусь с ней, — это 4 миллиона 200 тысяч гривен", — сообщил военный журналистам. Он подчеркнул, что обратился к стражам порядка, поскольку не смог самостоятельно урегулировать вопрос.

По словам Дмитрия, подобные случаи случались и с другими военными по возвращении из плена. Проблема доступа к средствам и контроля за выплатами для семей пленных может стать основой для семейных конфликтов и судебных процессов.

Мать военнослужащего отказалась комментировать ситуацию представителям СМИ и сообщила, что находится за границей. Дело рассматривается в суде, а решающее заседание ожидается в марте.

Несмотря на судебные тяжбы, Дмитрий снова вернулся к выполнению боевых задач на фронте. "Я уже такого просто не вытерпел", — объяснил он свое решение обратиться в суд.

Читайте на "Комментариях", что в Черновицкой области правоохранители открыли огонь во время операции по задержанию военного в СЗЧ.