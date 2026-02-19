logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал 22-летний защитник из Ровенской области подал иск против родной матери, присвоившей его боевые выплаты
commentss НОВОСТИ Все новости

22-летний защитник из Ровенской области подал иск против родной матери, присвоившей его боевые выплаты

Сумма иска – более 4,2 миллионов гривен, решающее заседание запланировано на март.

19 февраля 2026, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Ровенской области 22-летний военнослужащий Дмитрий обратился в суд с иском против собственной матери из-за присвоения его боевых выплат. Об этом сообщает телеканал "Ровно 1". По словам бойца, речь идет о более чем 4 миллионах гривен, которые женщина получала в течение всего периода его пребывания в плену.

22-летний защитник из Ровенской области подал иск против родной матери, присвоившей его боевые выплаты

4 миллиона после плена: в Ровенской области военный судится с матерью из-за боевых выплат

Дмитрий пояснил, что государство осуществляет выплаты находящимся в неволе военным в размере 125 тысяч гривен за каждый месяц. За 32 месяца плена общая сумма составила более 4 миллионов гривен. Именно эти средства, по словам военного, получала его мать.

После возвращения из плена боец узнал, что фактические суммы значительно превышают те, о которых ему сообщали. Он пытался урегулировать конфликт мирно, однако, по его словам, мать уверяла его в меньших начислениях. Ситуация накалилась после того, как Дмитрий получил информацию о своем выселении из квартиры.

"Сумма, которую я сейчас сужусь с ней, — это 4 миллиона 200 тысяч гривен", — сообщил военный журналистам. Он подчеркнул, что обратился к стражам порядка, поскольку не смог самостоятельно урегулировать вопрос.

По словам Дмитрия, подобные случаи случались и с другими военными по возвращении из плена. Проблема доступа к средствам и контроля за выплатами для семей пленных может стать основой для семейных конфликтов и судебных процессов.

Мать военнослужащего отказалась комментировать ситуацию представителям СМИ и сообщила, что находится за границей. Дело рассматривается в суде, а решающее заседание ожидается в марте.

Несмотря на судебные тяжбы, Дмитрий снова вернулся к выполнению боевых задач на фронте. "Я уже такого просто не вытерпел", — объяснил он свое решение обратиться в суд.

Читайте на "Комментариях", что в Черновицкой области правоохранители открыли огонь во время операции по задержанию военного в СЗЧ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости