logo_ukra

BTC/USD

90682

ETH/USD

3138.3

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини Держава допоможе зняти житло воїнам: для УБД з 2026 року запроваджують нову податкову пільгу
commentss НОВИНИ Всі новини

Держава допоможе зняти житло воїнам: для УБД з 2026 року запроваджують нову податкову пільгу

Відтепер учасникам бойових дій доступна знижка на оренду житла.

7 січня 2026, 20:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

З 1 січня 2026 року для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни починає діяти новий фінансовий механізм підтримки — податкова знижка на оренду житла.

Держава допоможе зняти житло воїнам: для УБД з 2026 року запроваджують нову податкову пільгу

Військові зможуть повернути частину грошей за житло — що змінюється з 1 січня

Відповідні норми передбачені законом №4536-ІХ, який Верховна Рада України ухвалила 16 липня 2025 року. Документ істотно розширює можливості для військових частково компенсувати витрати на проживання.

Що дає податкова знижка

Податкова знижка дозволяє:

  • зменшити оподатковуваний дохід фізичної особи;

  • повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Фактично йдеться про можливість отримати назад частину коштів, які людина вже сплатила державі у вигляді податків.

За які витрати можна отримати компенсацію

Знижка надається виключно за фактично понесені витрати на оренду житла, але за важливої умови — наявності офіційного договору оренди. Саме він є підставою для врахування витрат у податковій декларації.

Це означає, що держава стимулює прозорі орендні відносини та одночасно підтримує військових, які змушені знімати житло.

Окремі правила для військовополонених

Закон також запроваджує спеціальні норми оподаткування для військовополонених. Їх виокремлюють в окрему категорію платників податків-нерезидентів.

З метою безпеки та конфіденційності:

  • персональні дані військовополонених не відображатимуться у податковій звітності;

  • доходи фіксуватимуться у вигляді узагальнених сум без ідентифікації особи.

Чому це важливо

Нові правила — це не просто податкова зміна, а реальний інструмент фінансової підтримки для тих, хто пройшов війну та повертається до цивільного життя. В умовах високих цін на оренду житла така знижка може стати відчутною допомогою для тисяч родин.

Таким чином, із 2026 року держава вперше системно визнає витрати військових на житло як підставу для податкової компенсації — і це крок до більш справедливої соціальної політики.

Читайте також в "Коментарях", коли Зеленський прогнозує закінчення війни. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини