Государство поможет снять жилье воинам: для УБД с 2026 года вводится новая налоговая льгота
Государство поможет снять жилье воинам: для УБД с 2026 года вводится новая налоговая льгота

Теперь участникам боевых действий доступна скидка на аренду жилья.

7 января 2026, 20:11
Проніна Анна

С 1 января 2026 для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны начинает действовать новый финансовый механизм поддержки — налоговая скидка на аренду жилья .

Государство поможет снять жилье воинам: для УБД с 2026 года вводится новая налоговая льгота

Военные смогут вернуть часть денег за изменяющееся жилье с 1 января

Соответствующие нормы предусмотрены законом №4536-ІХ , который Верховная Рада Украины приняла 16 июля 2025 года . Документ значительно расширяет возможности для военных частично компенсировать расходы на проживание.

Что дает налоговая скидка

Налоговая скидка позволяет:

  • уменьшить налогооблагаемый доход физического лица ;

  • вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) .

Фактически речь идет о возможности получить часть средств , которые человек уже уплатил государству в виде налогов.

За какие расходы можно получить компенсацию

Скидка предоставляется исключительно за фактически понесенные расходы по аренде жилья , но при важном условии — наличии официального договора аренды . Именно она является основанием для учета расходов в налоговой декларации.

Это означает, что государство стимулирует прозрачные арендные отношения и одновременно поддерживает военных, вынужденных снимать жилье.

Отдельные правила для военнопленных

Закон также вводит специальные нормы налогообложения для военнопленных . Их выделяют в отдельную категорию налогоплательщиков-нерезидентов .

В целях безопасности и конфиденциальности:

  • персональные данные военнопленных не будут отражаться в налоговой отчетности ;

  • доходы будут фиксироваться в виде обобщенных сумм без идентификации лица .

Почему это важно

Новые правила — это не просто налоговое изменение, а реальный инструмент финансовой поддержки для тех, кто прошел войну и возвращается в гражданскую жизнь. В условиях высоких цен на аренду жилья такая скидка может стать ощутимой помощью для тысяч семей .

Таким образом, с 2026 года государство впервые системно признает расходы военных на жилье как основание для налоговой компенсации — это шаг к более справедливой социальной политике.

Читайте также в "Комментариях", когда Зеленский прогнозирует окончание войны.



