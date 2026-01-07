Государство поможет снять жилье воинам: для УБД с 2026 года вводится новая налоговая льгота

Рубрики
С 1 января 2026 для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны начинает действовать новый финансовый механизм поддержки — налоговая скидка на аренду жилья .
Военные смогут вернуть часть денег за изменяющееся жилье с 1 января
Соответствующие нормы предусмотрены законом №4536-ІХ , который Верховная Рада Украины приняла 16 июля 2025 года . Документ значительно расширяет возможности для военных частично компенсировать расходы на проживание.
Налоговая скидка позволяет:
уменьшить налогооблагаемый доход физического лица ;
вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) .
Фактически речь идет о возможности получить часть средств , которые человек уже уплатил государству в виде налогов.
Скидка предоставляется исключительно за фактически понесенные расходы по аренде жилья , но при важном условии — наличии официального договора аренды . Именно она является основанием для учета расходов в налоговой декларации.
Это означает, что государство стимулирует прозрачные арендные отношения и одновременно поддерживает военных, вынужденных снимать жилье.
Закон также вводит специальные нормы налогообложения для военнопленных . Их выделяют в отдельную категорию налогоплательщиков-нерезидентов .
В целях безопасности и конфиденциальности:
персональные данные военнопленных не будут отражаться в налоговой отчетности ;
доходы будут фиксироваться в виде обобщенных сумм без идентификации лица .
Новые правила — это не просто налоговое изменение, а реальный инструмент финансовой поддержки для тех, кто прошел войну и возвращается в гражданскую жизнь. В условиях высоких цен на аренду жилья такая скидка может стать ощутимой помощью для тысяч семей .
Таким образом, с 2026 года государство впервые системно признает расходы военных на жилье как основание для налоговой компенсации — это шаг к более справедливой социальной политике.
