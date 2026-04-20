Ціни на оренду житла шокують: в яких містах найдешевше жити

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Вартість оренди житла завжди була недешевою — традиційно найдорожчі квартири пропонували у столиці та великих обласних центрах. Під час війни тенденції на ринку оренди дещо змінились, однак в деяких містах у березні 2026 року за оренду однокімнатної квартири потрібно було віддати майже всю зарплату.
Оренда. Ілюстративне фото
Про ціни та співвідношення зарплати до вартості оренди у березні 2026 року розповіла, з посиланням на аналітику Dim.ріа та robota.юей, народна депутатка Ніна Южаніна.
Зазначає, що вартість однокімнатної квартири становила:
Київ — 23 000 грн,
Ужгород — 20 500 грн
Львів — 16 500 грн,
Івано-Франківськ — 16 400 грн.
Найдешевша оренда у прифронтових містах:
Харків — 4 900 грн,
Чернігів — 5 000 грн,
Запоріжжя, Миколаїв — 6 000 грн.
Головне — частка від доходу. У межах дослідження, йдеться в повідомленні, аналітики проаналізували 10 найпоширеніших професій, серед яких водії, менеджери з продажу, бухгалтери, продавці та інші. Частка від доходу виявилася наступною:
Ужгород — до 92% зарплати,
Київ — 72%,
Львів — 64%,
Дніпро — 54%,
Одеса — 42%.
Найкраще співвідношення, станом на березень 2026 року, спостерігаються у містах ближче до фронту:
Харків — 19%,
Чернігів — 22%,
Запоріжжя, Миколаїв — 27%.
