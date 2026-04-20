Ціни на оренду житла шокують: в яких містах найдешевше жити
НОВИНИ

Ціни на оренду житла шокують: в яких містах найдешевше жити

Народна депутатка Южаніна розповіла, яку частку зарплати “з’їдає” оренда житла

20 квітня 2026, 12:54
Кречмаровская Наталия

Вартість оренди житла завжди була недешевою — традиційно найдорожчі квартири пропонували у столиці та великих обласних центрах. Під час війни тенденції на ринку оренди дещо змінились, однак в деяких містах у березні 2026 року за оренду однокімнатної квартири потрібно було віддати майже всю зарплату. 

Про ціни та співвідношення зарплати до вартості оренди у березні 2026 року розповіла, з посиланням на аналітику Dim.ріа та robota.юей, народна депутатка Ніна Южаніна.

Зазначає, що вартість однокімнатної квартири становила: 

  • Київ — 23 000 грн,

  • Ужгород — 20 500 грн

  • Львів — 16 500 грн,

  • Івано-Франківськ — 16 400 грн.

Найдешевша оренда у прифронтових містах:

  • Харків — 4 900 грн,

  • Чернігів — 5 000 грн,

  • Запоріжжя, Миколаїв — 6 000 грн.

Головне — частка від доходу. У  межах дослідження, йдеться в повідомленні, аналітики проаналізували 10 найпоширеніших професій, серед яких водії, менеджери з продажу, бухгалтери, продавці та інші. Частка від доходу виявилася наступною:

  • Ужгород — до 92% зарплати,

  • Київ — 72%,

  • Львів — 64%,

  • Дніпро — 54%,

  • Одеса — 42%.

Найкраще співвідношення, станом на березень 2026 року, спостерігаються у містах ближче до фронту:

  • Харків — 19%,

  • Чернігів — 22%,

  • Запоріжжя, Миколаїв — 27%.

“Тобто: чим безпечніше місто — тим дорожче “жити”. Житло сьогодні — не просто витрата,  а ключовий фактор виживання для працюючих людей”, — підсумувала політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, народні депутати України отримали понад 26 млн грн компенсації за оренду житла у Києві за 2024 рік. Виплати нарахували 117 нардепам. Військові прокоментували такі видатки.




Джерело: https://t.me/ninayuzhanina/4293
