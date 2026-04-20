Цены на аренду жилья шокируют: в каких городах дешевле всего жить

Кречмаровская Наталия
Стоимость аренды жилья всегда была недешевой – традиционно самые дорогие квартиры предлагали в столице и крупных областных центрах. Во время войны тенденции на рынке аренды несколько изменились, однако в некоторых городах в марте 2026 года за аренду однокомнатной квартиры нужно было отдать почти всю зарплату.
О ценах и соотношении зарплаты к стоимости аренды в марте 2026 года рассказала со ссылкой на аналитику Dim.риа и robota.юэй, народный депутат Нина Южанина.
Стоимость однокомнатной квартиры составляла:
Киев – 23 000 грн,
Ужгород — 20 500 грн
Львов – 16 500 грн,
Ивано-Франковск – 16 400 грн.
Самые низкие цены на аренду в прифронтовых городах:
Харьков – 4 900 грн,
Чернигов — 5 000 грн,
Запорожье, Николаев — 6 000 грн.
Главное – доля от дохода. В рамках исследования, говорится в сообщении, аналитики проанализировали 10 самых распространенных профессий, включая водителей, менеджеров по продажам, бухгалтеров, продавцов и других. Доля дохода оказалась следующей:
Ужгород – до 92% зарплаты,
Киев – 72%,
Львов – 64%,
Днепр – 54%,
Одесса – 42%.
Лучшее соотношение, по состоянию на март 2026 года, наблюдаются в городах ближе к фронту:
Харьков – 19%,
Чернигов – 22%,
Запорожье, Николаев – 27%.
