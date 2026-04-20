Цены на аренду жилья шокируют: в каких городах дешевле всего жить

Стоимость аренды жилья всегда была недешевой – традиционно самые дорогие квартиры предлагали в столице и крупных областных центрах. Во время войны тенденции на рынке аренды несколько изменились, однако в некоторых городах в марте 2026 года за аренду однокомнатной квартиры нужно было отдать почти всю зарплату.

Аренда. Иллюстративное фото

О ценах и соотношении зарплаты к стоимости аренды в марте 2026 года рассказала со ссылкой на аналитику Dim.риа и robota.юэй, народный депутат Нина Южанина.

Стоимость однокомнатной квартиры составляла:

Киев – 23 000 грн,

Ужгород — 20 500 грн

Львов – 16 500 грн,

Ивано-Франковск – 16 400 грн.

Самые низкие цены на аренду в прифронтовых городах:

Харьков – 4 900 грн,

Чернигов — 5 000 грн,

Запорожье, Николаев — 6 000 грн.

Главное – доля от дохода. В рамках исследования, говорится в сообщении, аналитики проанализировали 10 самых распространенных профессий, включая водителей, менеджеров по продажам, бухгалтеров, продавцов и других. Доля дохода оказалась следующей:

Ужгород – до 92% зарплаты,

Киев – 72%,

Львов – 64%,

Днепр – 54%,

Одесса – 42%.

Лучшее соотношение, по состоянию на март 2026 года, наблюдаются в городах ближе к фронту:

Харьков – 19%,

Чернигов – 22%,

Запорожье, Николаев – 27%.

"То есть: чем безопаснее город — тем дороже "жить". Жилье сегодня — не просто расход, а ключевой фактор выживания для работающих людей", — подытожила политик.

