Цены на аренду жилья шокируют: в каких городах дешевле всего жить
Цены на аренду жилья шокируют: в каких городах дешевле всего жить

Народная депутат Южанина рассказала, какую долю зарплаты "съедает" аренда жилья

20 апреля 2026, 12:54
Кречмаровская Наталия

Стоимость аренды жилья всегда была недешевой – традиционно самые дорогие квартиры предлагали в столице и крупных областных центрах. Во время войны тенденции на рынке аренды несколько изменились, однако в некоторых городах в марте 2026 года за аренду однокомнатной квартиры нужно было отдать почти всю зарплату.

О ценах и соотношении зарплаты к стоимости аренды в марте 2026 года рассказала со ссылкой на аналитику Dim.риа и robota.юэй, народный депутат Нина Южанина.

Стоимость однокомнатной квартиры составляла:

  • Киев – 23 000 грн,

  • Ужгород — 20 500 грн

  • Львов – 16 500 грн,

  • Ивано-Франковск – 16 400 грн.

Самые низкие цены на аренду в прифронтовых городах:

  • Харьков – 4 900 грн,

  • Чернигов — 5 000 грн,

  • Запорожье, Николаев — 6 000 грн.

Главное – доля от дохода. В рамках исследования, говорится в сообщении, аналитики проанализировали 10 самых распространенных профессий, включая водителей, менеджеров по продажам, бухгалтеров, продавцов и других. Доля дохода оказалась следующей:

  • Ужгород – до 92% зарплаты,

  • Киев – 72%,

  • Львов – 64%,

  • Днепр – 54%,

  • Одесса – 42%.

Лучшее соотношение, по состоянию на март 2026 года, наблюдаются в городах ближе к фронту:

  • Харьков – 19%,

  • Чернигов – 22%,

  • Запорожье, Николаев – 27%.

"То есть: чем безопаснее город — тем дороже "жить". Жилье сегодня — не просто расход, а ключевой фактор выживания для работающих людей", — подытожила политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал, народные депутаты Украины получили более 26 млн грн компенсации за аренду жилья в Киеве за 2024 год. Выплаты насчитали 117 нардепам. Военные прокомментировали следующие расходы.




Источник: https://t.me/ninayuzhanina/4293
