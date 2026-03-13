Ціни “летять в космос”, а в Раді розводять руками: що не так з рішеннями влади

Рубрики
В Україні прискорюється інфляція про це свідчать і дані Державної служби статистики, це визнають і у Верховній Раді.
Річна інфляція у лютому 2026 року, за даними Держстату, прискорилася до 7,6% (проти 7,4% у січні). Споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за місяць зросли на 1,4% (лютий 2026 року до січня 2026 року).
Найбільше подорожчали:
овочі (+13%),
фрукти (+6,1%)
яйця (+3,1%),
риба та продукти з риби (+1,7%),
хліб та хлібопродукти (+1,5%).
Подешевшали:
м’ясо та м’ясопродукти (-1,2%),
цукор (-0,9%),
масло (-0,4%),
сир та м’який сир (-0,3%).
Тим часом за рік аналогічний продуктовий кошик виріс в ціні на 9,9% (лютий 2026 року до лютого 2025 року). У цей період подорожчали:
яйця (+32,4%),
фрукти (+21,9%),
риба та продукти з риби (+18%),
м’ясо та м’ясопродукти (+16,4%),
безалкогольні напої (+12,8%),
олія соняшникова (+12,7%),
хліб (+12,5%).
А подешевшали:
цукор (-10,8%),
овочі (-14,6%).
Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що наразі інфляція дещо прискорилася.
За його словами, держава має реагувати на стрімке зростання цін через відповідну індексацію зарплат, пенсій та соціальних виплат.
