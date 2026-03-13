Ціни “летять в космос”, а в Раді розводять руками: що не так з рішеннями влади

В Україні прискорюється інфляція про це свідчать і дані Державної служби статистики, це визнають і у Верховній Раді.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Річна інфляція у лютому 2026 року, за даними Держстату, прискорилася до 7,6% (проти 7,4% у січні). Споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за місяць зросли на 1,4% (лютий 2026 року до січня 2026 року).

Найбільше подорожчали:

овочі (+13%),

фрукти (+6,1%)

яйця (+3,1%),

риба та продукти з риби (+1,7%),

хліб та хлібопродукти (+1,5%).

Подешевшали:

м’ясо та м’ясопродукти (-1,2%),

цукор (-0,9%),

масло (-0,4%),

сир та м’який сир (-0,3%).

Тим часом за рік аналогічний продуктовий кошик виріс в ціні на 9,9% (лютий 2026 року до лютого 2025 року). У цей період подорожчали:

яйця (+32,4%),

фрукти (+21,9%),

риба та продукти з риби (+18%),

м’ясо та м’ясопродукти (+16,4%),

безалкогольні напої (+12,8%),

олія соняшникова (+12,7%),

хліб (+12,5%).

А подешевшали:

цукор (-10,8%),

овочі (-14,6%).

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що наразі інфляція дещо прискорилася.

“Це очікуваний процес в умовах війни, курсових коливань та глобальних викликів. Проте критично важливо підтримувати купівельну спроможність громадян. Адже лише за останній рік продуктовий кошик подорожчав на 12–33%, зокрема й базові продукти – яйця, м’ясо, риба та хліб”, — зауважив нардеп.

За його словами, держава має реагувати на стрімке зростання цін через відповідну індексацію зарплат, пенсій та соціальних виплат.

“Люди потребують умов для гідного рівня життя. Я переконаний, що це можна зробити. Ключовий ресурс – детінізація. Близько одного трильйона гривень у тіні – це кошти, які могли б допомогти суттєво переглянути соціальні стандарти в нашій країні”, — підсумував політик.

