logo_ukra

BTC/USD

72267

ETH/USD

2121.79

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини Ціни “летять в космос”, а в Раді розводять руками: що не так з рішеннями влади
commentss НОВИНИ Всі новини

Ціни “летять в космос”, а в Раді розводять руками: що не так з рішеннями влади

Народний депутат Гетманцев розповів, чому в Україні прискорюється інфляція

13 березня 2026, 14:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні прискорюється інфляція про це свідчать і дані Державної служби статистики, це визнають і у Верховній Раді. 

Ціни “летять в космос”, а в Раді розводять руками: що не так з рішеннями влади

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Річна інфляція у лютому 2026 року, за даними Держстату, прискорилася до 7,6% (проти 7,4% у січні). Споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за місяць зросли на 1,4% (лютий 2026 року до січня 2026 року). 

Найбільше подорожчали: 

  • овочі (+13%), 

  • фрукти (+6,1%) 

  • яйця (+3,1%),

  • риба та продукти з риби (+1,7%), 

  • хліб та хлібопродукти (+1,5%). 

Подешевшали: 

  • м’ясо та м’ясопродукти (-1,2%),

  • цукор (-0,9%), 

  • масло (-0,4%), 

  • сир та м’який сир (-0,3%).

Тим часом за рік аналогічний продуктовий кошик виріс в ціні на 9,9% (лютий 2026 року до лютого 2025 року). У цей період подорожчали:

  • яйця (+32,4%),

  • фрукти (+21,9%),

  • риба та продукти з риби (+18%),

  • м’ясо та м’ясопродукти (+16,4%),

  • безалкогольні напої (+12,8%),

  • олія соняшникова (+12,7%),

  • хліб (+12,5%).

А подешевшали: 

  • цукор (-10,8%),

  • овочі (-14,6%).

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що наразі інфляція дещо прискорилася. 

“Це очікуваний процес в умовах війни, курсових коливань та глобальних викликів. Проте критично важливо підтримувати купівельну спроможність громадян. Адже лише за останній рік продуктовий кошик подорожчав на 12–33%, зокрема й базові продукти – яйця, м’ясо, риба та хліб”, — зауважив нардеп. 

За його словами, держава має реагувати на стрімке зростання цін через відповідну індексацію зарплат, пенсій та соціальних виплат. 

“Люди потребують умов для гідного рівня життя. Я переконаний, що це можна зробити. Ключовий ресурс – детінізація. Близько одного трильйона гривень у тіні – це кошти, які могли б допомогти суттєво переглянути соціальні стандарти в нашій країні”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як в Раді пояснили нову істерику в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/11555
Теги:

Новини

Всі новини