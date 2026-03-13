Цены "летят в космос", а в Раде разводят руками: что не так с решениями власти

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Украине ускоряется инфляция, об этом свидетельствуют и данные Государственной службы статистики, это признают и в Верховной Раде.
Годовая инфляция в феврале 2026 года, по данным Госстата, ускорилась до 7,6% (против 7,4% в январе). Потребительские цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 1,4% (февраль 2026 по январь 2026 года).
Больше всего подорожали:
овощи (+13%),
фрукты (+6,1%)
яйца (+3,1%),
рыба и продукты из рыбы (+1,7%),
хлеб и хлебопродукты (+1,5%).
Подешевели:
мясо и мясопродукты (-1,2%),
сахар (-0,9%),
масло (-0,4%),
сыр и мягкий сыр (-0,3%).
Между тем за год аналогичная продуктовая корзина выросла в цене на 9,9% (февраль 2026 года по февраль 2025 года). В этот период подорожали:
яйца (+32,4%),
фрукты (+21,9%),
рыба и продукты из рыбы (+18%),
мясо и мясопродукты (+16,4%),
безалкогольные напитки (+12,8%),
масло подсолнечное (+12,7%),
хлеб (+12,5%).
А подешевели:
сахар (-10,8%),
овощи (-14,6%).
Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что в настоящее время инфляция несколько ускорилась.
По его словам, государство должно реагировать на стремительный рост цен из-за соответствующей индексации зарплат, пенсий и социальных выплат.
