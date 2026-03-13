Цены "летят в космос", а в Раде разводят руками: что не так с решениями власти

В Украине ускоряется инфляция, об этом свидетельствуют и данные Государственной службы статистики, это признают и в Верховной Раде.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Годовая инфляция в феврале 2026 года, по данным Госстата, ускорилась до 7,6% (против 7,4% в январе). Потребительские цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 1,4% (февраль 2026 по январь 2026 года).

Больше всего подорожали:

овощи (+13%),

фрукты (+6,1%)

яйца (+3,1%),

рыба и продукты из рыбы (+1,7%),

хлеб и хлебопродукты (+1,5%).

Подешевели:

мясо и мясопродукты (-1,2%),

сахар (-0,9%),

масло (-0,4%),

сыр и мягкий сыр (-0,3%).

Между тем за год аналогичная продуктовая корзина выросла в цене на 9,9% (февраль 2026 года по февраль 2025 года). В этот период подорожали:

яйца (+32,4%),

фрукты (+21,9%),

рыба и продукты из рыбы (+18%),

мясо и мясопродукты (+16,4%),

безалкогольные напитки (+12,8%),

масло подсолнечное (+12,7%),

хлеб (+12,5%).

А подешевели:

сахар (-10,8%),

овощи (-14,6%).

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что в настоящее время инфляция несколько ускорилась.

"Это ожидаемый процесс в условиях войны, курсовых колебаний и глобальных вызовов. Однако критически важно поддерживать покупательную способность граждан. Ведь только за последний год продуктовая корзина подорожала на 12-33%, в том числе базовые продукты — яйца, мясо, рыба и хлеб", — отметил нардеп.

По его словам, государство должно реагировать на стремительный рост цен из-за соответствующей индексации зарплат, пенсий и социальных выплат.

"Люди нуждаются в условиях для достойного уровня жизни. Я убежден, что это можно сделать. Ключевой ресурс — детенизация. Около одного триллиона гривен в тени — это средства, которые могли бы помочь существенно пересмотреть социальные стандарты в нашей стране", — подытожил политик.

