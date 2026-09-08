Ці товари швидко “зметуть” з полиць: що стане дефіцитом в Україні взимку

Українці вже майже постійно стикаються з відсутністю того чи іншого товару. Наразі не фіксується тотального дефіциту чи повної відсутності товарів на полицях магазинів. Експерти зазначають, що проблеми перш за все з доставкою — ворог знищує склади, що ускладнює логістику. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, яких товарів гостро бракуватиме в Україні взимку.

Дефіцит. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini не очікує голоду або масштабного дефіциту базових продуктів. На його думку, продовольча безпека та постачання з Євросоюзу мають забезпечити українців основними продуктами. Водночас перебої можливі з товарами, які потрібні для автономного життя. Насамперед йдеться про портативні зарядні станції, інвертори, акумулятори, накопичувачі та паливо для генераторів.

“Дефіцит буде не про брак “їжі взагалі”, а про брак інструментів енергонезалежності та подорожчання збереження продуктів”, — прогнозує Gemini.

Чат-бот прогнозує, що буде тимчасовий дефіцит і стрибок цін на консерви, сухі сублимовані продукти, газові балони, туристичні плитки та засоби автономного обігріву. Через перебої з електроенергією можливі також проблеми з асортиментом свіжого м’яса, молочної продукції та імпортних овочів.

Чат-бот Copilot бачить ризики ширше. Окрім генераторів, акумуляторів, буржуйок та іншого обладнання для обігріву, він вказує на ризик дефіциту ліків та медичних засобів, особливо імпортних препаратів.

Ще одна потенційно проблемна категорія — овочі борщового набору. Морква, буряк і капуста традиційно дорожчають у холодний сезон, а проблеми з урожаєм можуть посилити дефіцит.

Copilot також попереджає про ризик перебоїв із бензином і дизелем. Серед причин — залежність логістики від роботи портів та кордонів.

Окремо згадуються будівельні матеріали й запчастини, які можуть бути потрібні для швидкого ремонту пошкоджених об’єктів.

Чат-бот Grok також не бачить сценарію тотального продуктового дефіциту. Проте в окремих містах та районах через удари по складах і логістиці можуть тимчасово зникати свіже м’ясо, молочна продукція, риба, яйця, овочі та фрукти.

Натомість найбільший ажіотаж, на його думку, виникне навколо енергонезалежності. Генератори, бензин і дизель, зарядні станції, павербанки, обігрівачі та тверде паливо можуть різко подорожчати.

“Продукти будуть. Світло й тепло — під питанням”, — вважає Grok.

Саме енергетична ситуація, за прогнозом чат-бота, визначатиме, наскільки важкою стане зима для українців.

Усі чат-боти сходяться в одному: голоду в Україні взимку не очікується, а масштабний дефіцит базових продуктів малоймовірний. Спільним є й інший висновок — найбільший ризик стосується енергетики. Генератори, акумулятори, зарядні станції, обігрівачі та пальне можуть опинитися серед найбільш затребуваних товарів.

Різняться прогнози щодо другорядних категорій. Gemini акцентує на продуктах тривалого зберігання та свіжій їжі, Copilot додає ліки, овочі, будматеріали й запчастини, а Grok робить ставку передусім на паливо та обладнання для переживання відключень.

Отже, головний зимовий ризик — не порожні продуктові полиці. Значно реальнішим може стати дефіцит того, що допомагає українцям пережити холод і тривалі перебої з електроенергією.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які продукти будуть в дефіциті восени.