Украинцы уже почти постоянно сталкиваются с отсутствием того или иного товара. Пока не фиксируется тотальный дефицит или полное отсутствие товаров на полках магазинов. Эксперты отмечают, что проблемы прежде всего с доставкой – враг уничтожает склады, что усложняет логистику. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, каких товаров будет остро не хватать в Украине зимой.

Дефицит. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini не ожидает голода или масштабного дефицита базовых продуктов. По его мнению, продовольственная безопасность и поставки из Евросоюза должны обеспечить украинцев основными продуктами. В то же время, перебои возможны с товарами, которые нужны для автономной жизни. В первую очередь речь идет о портативных зарядных станциях, инверторах, аккумуляторах, накопителях и топливе для генераторов.

"Дефицит будет не о нехватке "еды вообще", а о нехватке инструментов энергонезависимости и удорожании хранения продуктов", — прогнозирует Gemini.

Чат-бот прогнозирует, что будет временный дефицит и скачок цен на консервы, сухие сублимированные продукты, газовые баллоны, туристические плитки и средства автономного обогрева. Из-за перебоев с электроэнергией возможны также проблемы с ассортиментом свежего мяса, молочной продукции и импортных овощей.

Чат-бот Copilot видит риски шире. Кроме генераторов, аккумуляторов, буржуек и другого оборудования для обогрева он указывает на риск дефицита лекарств и медицинских средств, особенно импортных препаратов.

Еще одна потенциально проблемная категория – овощи борщового набора. Морковь, свекла и капуста традиционно дорожают в холодный сезон, а проблемы с урожаем могут усугубить дефицит.

Copilot также предупреждает риск перебоев с бензином и дизелем. Среди причин – зависимость логистики от работы портов и границ.

Отдельно упоминаются строительные материалы и запчасти, которые могут потребоваться для быстрого ремонта поврежденных объектов.

Чат-бот Grok тоже не видит сценария тотального продуктового дефицита. Однако в отдельных городах и районах из-за ударов по складам и логистике могут временно исчезать свежее мясо, молочная продукция, рыба, яйца, овощи и фрукты.

Наибольший же ажиотаж, по его мнению, возникнет вокруг энергонезависимости. Генераторы, бензин и дизель, зарядные станции, павербанки, обогреватели и топливо могут резко подорожать.

"Продукты будут. Свет и тепло – под вопросом", — считает Grok.

Именно энергетическая ситуация, по прогнозу чат-бота, будет определять, насколько тяжелой станет зима для украинцев.

Все чат-боты сходятся в одном: голода в Украине зимой не ожидается, а масштабный дефицит базовых продуктов маловероятен. Общим является и другой вывод — наибольший риск касается энергетики. Генераторы, аккумуляторы, зарядные станции, обогреватели и горючее могут оказаться среди наиболее востребованных товаров.

Различаются прогнозы по второстепенным категориям. Gemini акцентирует на продуктах длительного хранения и свежей еды, Copilot добавляет лекарства, овощи, стройматериалы и запчасти, а Grok делает ставку прежде всего на топливо и оборудование для переживания отключений.

Итак, главный зимний риск – не пустые продуктовые полки. Значительно реальнее может стать дефицит того, что помогает украинцам пережить холод и длительные перебои с электроэнергией.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты будут в дефиците осенью.