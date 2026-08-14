Магазини спорожніють швидко: названо продукти, які будуть у дефіциті восени та взимку

Ворожі обстріли складів залишили українців без звичного асортименту продуктів. Так у Києві та області у деяких магазинах не було певних категорій товарів, а в інших — були відсутні майже всі продукти. Навіть повідомляли, що магазини, ймовірно, доведеться закрити. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, яких продуктів гостро не вистачатиме в Україні восени на взимку.

Продукти. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає найбільш вразливими — картоплю, цибулю, моркву, буряк і капусту. Причина — нестабільність запасів овочів тривалого зберігання та можливі проблеми з їхнім зберіганням і транспортуванням.

Окремий ризик — молочна продукція, м’ясо, яйця та заморожені товари. Якщо через російські атаки виникатимуть перебої з електроенергією, холодильні комплекси та склади працюватимуть із перебоями. Під питанням також хліб і борошно. Не через нестачу зерна, а через можливі проблеми з електрикою, транспортом і роботою підприємств.

Модель ШІ прогнозує восени насамперед подорожчання овочів і продуктів, які потребують холодильного зберігання, а взимку — можливих локальних перебоїв із їх постачанням. Але говорити про загальний продуктовий дефіцит по всій Україні поки передчасно.

Чат-бот Gemini також не очікує голоду чи зникнення базових продуктів. На його думку, найбільше постраждають товари, які залежать від безперервного холодового ланцюга.

У групі ризику — свіжа молочка, дитяче харчування, охолоджене м’ясо та свіжа риба. Через перебої з електроенергією частина продукції може перейти в заморожений або консервований формат. Ще одна проблема — свіжі овочі, фрукти, томати та перець, особливо імпортні. Пошкодження складських хабів і подорожчання логістики можуть зробити їх менш доступними.

За прогнозом — супермаркетам доведеться переходити на постачання “з коліс” без тривалого зберігання товарів на складах. Через це полиці стануть стриманішими й прагматичнішими, а за улюблені бренди свіжих продуктів доведеться переплачувати.

Чат-бот Grok робить прогноз жорсткішим. Він також вважає, що зерна, круп і базової бакалії Україні вистачить, а головний удар припаде на свіжу продукцію. Першими під ризиком опиняться свіжі овочі та зелень, молочні продукти, м’ясо і яйця. Без стабільного електропостачання складніше працюватимуть холодильники, теплиці, ферми та пекарні. Чат-бот допускає, що в окремих великих містах, зокрема Києві, Харкові та Одесі, можливі тимчасові перебої з асортиментом. Найскладнішою ситуація, за його прогнозом, може бути ближче до фронту.

Усі три чат-боти сходяться в головному: українцям восени та взимку варто побоюватися не голоду, а дефіциту свіжих продуктів і зростання цін. Спільний список ризику — молочка, м’ясо, овочі, фрукти та інші товари, залежні від холоду й логістики.

Відрізняються прогнози щодо масштабу проблеми. ChatGPT робить акцент на овочах тривалого зберігання та локальних перебоях, Gemini — на холодильному ланцюгу й імпорті, а Grok допускає навіть тимчасово порожні полиці у найбільш уразливих регіонах.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Гончаренко жорстко розніс заяви влади про підготовку до зими.



