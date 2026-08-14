Магазины опустеют быстро: названы продукты, которые будут в дефиците осенью и зимой

Вражеские обстрелы складов оставили украинцев без привычного ассортимента продуктов. Так, в Киеве и области в некоторых магазинах не было определенных категорий товаров, а в других — отсутствовали почти все продукты. Даже сообщалось, что магазины, вероятно, придется закрыть. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, каких продуктов остро не будет хватать в Украине осенью зимой.

Продукты. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает наиболее уязвимыми – картофель, лук, морковь, свеклу и капусту. Причина – нестабильность запасов овощей длительного хранения и возможные проблемы с их хранением и транспортировкой.

Отдельный риск – молочная продукция, мясо, яйца и замороженные товары. Если из-за российских атак будут возникать перебои с электроэнергией, холодильные комплексы и склады будут работать с перебоями. Под вопросом также хлеб и мука. Не из-за нехватки зерна, а из-за возможных проблем с электричеством, транспортом и работой предприятий.

Модель ШИ прогнозирует осенью прежде всего подорожание овощей и продуктов, нуждающихся в холодильном хранении, а зимой — возможные локальные перебои с их поставкой. Но говорить об общем продуктовом дефиците по всей Украине пока преждевременно.

Чат-бот Gemini также не ожидает голода или исчезновения базовых продуктов. По его мнению, больше всего пострадают товары, зависящие от непрерывной холодовой цепи.

В группе риска – свежая молочка, детское питание, охлажденное мясо и свежая рыба. Из-за перебоев с электроэнергией часть продукции может перейти в замороженный или консервированный формат. Еще одна проблема – свежие овощи, фрукты, томаты и перец, особенно импортные. Повреждение складских хабов и удорожание логистики могут сделать их менее доступными.

По прогнозу — супермаркетам придется переходить на поставки с колес без длительного хранения товаров на складах. Поэтому полки станут более сдержанными и прагматичными, а за любимые бренды свежих продуктов придется переплачивать.

Чат-бот Grok ужесточает прогноз. Он также считает, что зерна, круп и базовой бакалеи Украине хватит, а главный удар придется на свежую продукцию. Первыми под риском окажутся свежие овощи и зелень, молочные продукты, мясо и яйца. Без стабильного электроснабжения будут труднее работать холодильники, теплицы, фермы и пекарни. Чат-бот допускает, что в отдельных крупных городах, в частности в Киеве, Харькове и Одессе, возможны временные перебои с ассортиментом. Самая сложная ситуация, по его прогнозу, может быть ближе к фронту.

Все три чат-боты сходятся в главном: украинцам осенью и зимой стоит опасаться не голода, а дефицита свежих продуктов и роста цен. Общий список риска – молочка, мясо, овощи, фрукты и другие товары, зависимые от холода и логистики.

Различаются прогнозы по масштабу проблемы. ChatGPT делает акцент на овощах длительного хранения и локальных перебоях, Gemini – на холодильной цепи и импорте, а Grok допускает даже временно пустые полки магазинов в наиболее уязвимых регионах.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Гончаренко жестко разнес заявления властей о подготовке к зиме.



