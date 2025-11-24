Чи можуть забрати телефон у призовника по дорозі до ТЦК або на навчання: офіційне роз’яснення юриста

В Україні знову ширяться історії про те, що у призовників нібито можуть забирати телефони ще дорогою до ТЦК або після прибуття в навчальні центри. Юрист Євген Буліменко пояснює: такі вимоги не просто незаконні — вони повністю суперечать Конституції та цивільному законодавству.

Телефон відбирають дорогою до ТЦК – юристи попереджають: це незаконно

Телефон — це ваша особиста власність, і жодна державна структура не має права позбавляти вас майна без чітких законних підстав. Ані ТЦК, ані інструктори в навчальних центрах не мають жодного нормативного документу, який дозволяв би вилучення ґаджетів у військовозобовʼязаних чи військових, що проходять підготовку.

Максимум, що може зробити командування — встановити внутрішні правила користування телефоном, наприклад:

визначити години, коли можна користуватися зв’язком;

заборонити знімати відео чи фото з міркувань безпеки;

обмежити доступ до мобільного під час окремих занять.

Але це — регулювання порядку використання, а не вилучення телефону. Навіть тимчасова "здача телефону" на зберігання не може бути примусовою: тільки добровільною.

Юристи радять: якщо у вас вимагають віддати телефон, посилайтеся на Конституцію та Цивільний кодекс і просіть надати письмову вимогу з підставою та відповідальною особою. Зазвичай після цього будь-які "побажання" миттєво зникають.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що зимовий період 2025–2026 принесе найбільш відчутні зміни в системі мобілізації за останній рік. Територіальні центри комплектування працюватимуть у режимі підсилення, а нові нормативи, затверджені восени, розширюють можливості для бронювання, але одночасно посилюють контроль за військовим обліком.