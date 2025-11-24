Могут ли забрать телефон у призывника по дороге в ТЦК или на обучение: официальное разъяснение юриста

В Украине снова ходят истории о том, что у призывников якобы могут забирать телефоны еще по дороге в ТЦК или по прибытии в учебные центры. Юрист Евгений Булименко объясняет : такие требования не просто незаконны — они полностью противоречат Конституции и гражданскому законодательству.

Телефон отбирают по дороге в ТЦК – юристы предупреждают: это незаконно

Телефон – это ваша личная собственность, и ни одна государственная структура не имеет права лишать вас имущества без четких законных оснований. Ни ТЦК, ни инструкторы в учебных центрах не имеют никакого нормативного документа, позволяющего изъятие гаджетов у военнообязанных или военных, проходящих подготовку.

Максимум, что может сделать командование — установить внутренние правила использования телефона, например:

определить часы, когда можно пользоваться связью;

запретить снимать видео или фото из соображений безопасности;

ограничить доступ к мобильному на отдельных занятиях.

Но это регулирование порядка использования, а не изъятия телефона. Даже временная сдача телефона на хранение не может быть принудительной: только добровольной.

Юристы советуют: если у вас требуют отдать телефон, ссылайтесь на Конституцию и Гражданский кодекс и просите предоставить письменное требование с основанием и ответственным лицом. Обычно после этого любые пожелания мгновенно исчезают.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что зимний период 2025-2026 принесет наиболее ощутимые изменения в системе мобилизации за последний год. Территориальные центры комплектования будут работать в режиме усиления, а новые нормативы, утвержденные осенью, расширяют возможности бронирования, но одновременно усиливают контроль за военным учетом.