logo

BTC/USD

88760

ETH/USD

2960.97

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Могут ли забрать телефон у призывника по дороге в ТЦК или на обучение: официальное разъяснение юриста
commentss НОВОСТИ Все новости

Могут ли забрать телефон у призывника по дороге в ТЦК или на обучение: официальное разъяснение юриста

Объяснение простое: ваш смартфон – это ваша частная собственность, и требовать его сдачу никто не имеет права.

24 ноября 2025, 14:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Украине снова ходят истории о том, что у призывников якобы могут забирать телефоны еще по дороге в ТЦК или по прибытии в учебные центры. Юрист Евгений Булименко объясняет : такие требования не просто незаконны — они полностью противоречат Конституции и гражданскому законодательству.

Могут ли забрать телефон у призывника по дороге в ТЦК или на обучение: официальное разъяснение юриста

Телефон отбирают по дороге в ТЦК – юристы предупреждают: это незаконно

Телефон – это ваша личная собственность, и ни одна государственная структура не имеет права лишать вас имущества без четких законных оснований. Ни ТЦК, ни инструкторы в учебных центрах не имеют никакого нормативного документа, позволяющего изъятие гаджетов у военнообязанных или военных, проходящих подготовку.

Максимум, что может сделать командование — установить внутренние правила использования телефона, например:

  • определить часы, когда можно пользоваться связью;

  • запретить снимать видео или фото из соображений безопасности;

  • ограничить доступ к мобильному на отдельных занятиях.

Но это регулирование порядка использования, а не изъятия телефона. Даже временная сдача телефона на хранение не может быть принудительной: только добровольной.

Юристы советуют: если у вас требуют отдать телефон, ссылайтесь на Конституцию и Гражданский кодекс и просите предоставить письменное требование с основанием и ответственным лицом. Обычно после этого любые пожелания мгновенно исчезают.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что зимний период 2025-2026 принесет наиболее ощутимые изменения в системе мобилизации за последний год. Территориальные центры комплектования будут работать в режиме усиления, а новые нормативы, утвержденные осенью, расширяют возможности бронирования, но одновременно усиливают контроль за военным учетом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости