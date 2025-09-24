logo_ukra

BTC/USD

112614

ETH/USD

4180.79

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини Це колись “прокляте” прізвище популярне в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Це колись “прокляте” прізвище популярне в Україні

Чому прізвище Пугач раніше вважали нещасливим

24 вересня 2025, 09:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Прізвище — це не тільки частина власної назви людини, її повного імені. Раніше за прізвищем можна було визначити статус людини, рід її заняття, характер тощо. Сьогодні прізвищам не надають такого значення. Однак цікаво дізнатися, яке колись “прокляте” прізвище нині поширене в Україні. 

Це колись “прокляте” прізвище популярне в Україні

Паспорт. Ілюстративне фото

Це прізвище Пугач. За даними генеалогічного порталу “Рідні”, як пише видання “Радіо Трек”, в Україні зареєстровано 8695 громадян з таким прізвищем. Найчастіше воно зустрічається у Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. За рейтингом найбільш поширених прізвищ Пугач на 339 місці.

Однак раніше це прізвище вважали “проклятим”. За даними ЗМІ, відповідно до дослідження товариства Краєзнавець ім. Василя Івановича Маслова м. Прилуки, раніше прізвище Пугач було нещасливим.

“Походить воно від назви нічного птаха, який, за народними повір'ями, віщував біду, а крик пугача попереджав про небезпеку. Ще у творах про козаків-запорожців можна зайти рядки: “ой не пугай, пугаченьку, в зеленому байраченьку”. Ймовірно, прізвищем Пугач в давнину могли називати людей, які приносили погані звістки, або з чиїм приходом могли відбуватися неприємні речі”, — пише видання. 

За іншою версією, прізвище походить від слова пугач, що також означає сову або сича. 

“Втім, і тут є мотив віщування біди, оскільки в давнину люди вірили, що крик сича віщує пожежу, смерть або будь-яку іншу біду”, — пише видання. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке прізвище може вказувати на заможних предків. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/kolis-proklyate-prizvishche-stalo-duzhe-populyarnim-sered-ukrayinciv_351059.html
Теги:

Новини

Всі новини