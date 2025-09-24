Це колись “прокляте” прізвище популярне в Україні

Прізвище — це не тільки частина власної назви людини, її повного імені. Раніше за прізвищем можна було визначити статус людини, рід її заняття, характер тощо. Сьогодні прізвищам не надають такого значення. Однак цікаво дізнатися, яке колись “прокляте” прізвище нині поширене в Україні.

Це прізвище Пугач. За даними генеалогічного порталу “Рідні”, як пише видання “Радіо Трек”, в Україні зареєстровано 8695 громадян з таким прізвищем. Найчастіше воно зустрічається у Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. За рейтингом найбільш поширених прізвищ Пугач на 339 місці.

Однак раніше це прізвище вважали “проклятим”. За даними ЗМІ, відповідно до дослідження товариства Краєзнавець ім. Василя Івановича Маслова м. Прилуки, раніше прізвище Пугач було нещасливим.

“Походить воно від назви нічного птаха, який, за народними повір'ями, віщував біду, а крик пугача попереджав про небезпеку. Ще у творах про козаків-запорожців можна зайти рядки: “ой не пугай, пугаченьку, в зеленому байраченьку”. Ймовірно, прізвищем Пугач в давнину могли називати людей, які приносили погані звістки, або з чиїм приходом могли відбуватися неприємні речі”, — пише видання.

За іншою версією, прізвище походить від слова пугач, що також означає сову або сича.

“Втім, і тут є мотив віщування біди, оскільки в давнину люди вірили, що крик сича віщує пожежу, смерть або будь-яку іншу біду”, — пише видання.

