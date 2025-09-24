Це колись “прокляте” прізвище популярне в Україні

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Прізвище — це не тільки частина власної назви людини, її повного імені. Раніше за прізвищем можна було визначити статус людини, рід її заняття, характер тощо. Сьогодні прізвищам не надають такого значення. Однак цікаво дізнатися, яке колись “прокляте” прізвище нині поширене в Україні.
Паспорт. Ілюстративне фото
Це прізвище Пугач. За даними генеалогічного порталу “Рідні”, як пише видання “Радіо Трек”, в Україні зареєстровано 8695 громадян з таким прізвищем. Найчастіше воно зустрічається у Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. За рейтингом найбільш поширених прізвищ Пугач на 339 місці.
Однак раніше це прізвище вважали “проклятим”. За даними ЗМІ, відповідно до дослідження товариства Краєзнавець ім. Василя Івановича Маслова м. Прилуки, раніше прізвище Пугач було нещасливим.
За іншою версією, прізвище походить від слова пугач, що також означає сову або сича.
