Эта когда-то "проклятая" фамилия популярная в Украине

Фамилия – это не только часть собственного названия человека, его полного имени. Раньше по фамилии можно было определить статус человека, род его занятия, характер и т.д. Сегодня фамилиям не придают такого значения. Однако интересно узнать, какая когда-то "проклятая" фамилия сейчас распространена в Украине.

Паспорт. Иллюстративное фото

Это фамилия Пугач. По данным генеалогического портала "Рідні", как пишет издание "Радио Трек", в Украине зарегистрировано 8695 граждан с такой фамилией. Чаще всего встречается в Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. По рейтингу наиболее распространенных фамилий Пугач на 339 месте.

Однако раньше эту фамилию считали "проклятой". По данным СМИ, согласно исследованию общества Краевед им. Василия Ивановича Маслова г. Прилуки, ранее фамилия Пугач была несчастливой.

"Происходит она от названия ночной птицы, которая, по народным поверьям, предвещала беду, а крик пугача (филина) предупреждал об опасности. Еще в произведениях о казаках-запорожцах можно зайти строки: "ой не пугай, пугаченьку, в зеленому байраченьку". Вероятно, фамилией Пугач в древности могли называть людей, которые приносили плохие известия или с чьим приходом могли происходить неприятные вещи”, — пишет издание.

По другой версии, фамилия происходит от слова пугач (филин), что также означает сову или сыча.

"Впрочем, и здесь есть мотив предсказания беды, поскольку в древности люди верили, что крик сыча предвещает пожар, смерть или любую другую беду", — пишет издание.

