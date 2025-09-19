logo_ukra

Перевірте своє прізвище, можливо воно вказує на заможних предків
Перевірте своє прізвище, можливо воно вказує на заможних предків

Які українські прізвища навіть через століття видають родинне багатство

19 вересня 2025, 12:21
Автор:
Кречмаровская Наталия

Прізвище — це не просто слово. В давнину воно вказувало на соціальний статус людини. За прізвищем можна було навіть визначити характер предків. Українські прізвища часто містять зашифровані історії про фінансовий статус предків — багаті були чи бідні, якою справою займалися.

Перевірте своє прізвище, можливо воно вказує на заможних предків

Паспорт. Ілюстративне фото

Український мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища" проаналізував, як прізвища відображають соціальний статус та класову належність людей у різні історичні епохи. Багато прізвищ несуть у собі інформацію про багатство, професію, походження або навіть соціальні амбіції носія, пише видання “Главред”. 

Які прізвища вказують на багатство 

Багато прізвищ вказують на матеріальний стан їхніх носіїв. Наприклад, прізвище Багач (паралельно Богач) зустрічається в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Одеській областях. Похідні форми цього прізвища: Богачевич, Богачевський, Богатчук, Богатський, Багацький, Богачишин.

Прізвище, яке вказує на заможність “синоніми попереднього” — Дука та похідне від нього Дученко.

У тих, хто швидко набував багатство, були прізвища Скоробогатий і Скоробогацький. А багатій, який став поміщиком або власником села, як пише видання, отримував прізвище Дідич. Носіїв цього прізвища зафіксовано в Київській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Які прізвища пов'язані з ознаками багатства 

Одежа була важливим символом соціального статусу. Дорогі тканини, такі як кармазинове або англійське закордонне сукно, були ознакою заможності. Козаки називали заможну старшину "кармазинами", і від цього походить прізвище Кармазин, зафіксоване у Львівській області.

Тут же зустрічається прізвище Фалендиш, що походить від німецького fein lundisch – "найкраще лондонське" сукно.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що вказує на польське походження прізвища.



Джерело: https://glavred.net/culture/takie-nosili-tolko-bogachi-kakie-familii-ukazyvayut-na-sostoyatelnyh-predkov-10696661.html
