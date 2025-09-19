Перевірте своє прізвище, можливо воно вказує на заможних предків

Рубрики
Прізвище — це не просто слово. В давнину воно вказувало на соціальний статус людини. За прізвищем можна було навіть визначити характер предків. Українські прізвища часто містять зашифровані історії про фінансовий статус предків — багаті були чи бідні, якою справою займалися.
Український мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища" проаналізував, як прізвища відображають соціальний статус та класову належність людей у різні історичні епохи. Багато прізвищ несуть у собі інформацію про багатство, професію, походження або навіть соціальні амбіції носія, пише видання “Главред”.
Багато прізвищ вказують на матеріальний стан їхніх носіїв. Наприклад, прізвище Багач (паралельно Богач) зустрічається в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Одеській областях. Похідні форми цього прізвища: Богачевич, Богачевський, Богатчук, Богатський, Багацький, Богачишин.
Прізвище, яке вказує на заможність “синоніми попереднього” — Дука та похідне від нього Дученко.
У тих, хто швидко набував багатство, були прізвища Скоробогатий і Скоробогацький. А багатій, який став поміщиком або власником села, як пише видання, отримував прізвище Дідич. Носіїв цього прізвища зафіксовано в Київській, Львівській та Івано-Франківській областях.
Одежа була важливим символом соціального статусу. Дорогі тканини, такі як кармазинове або англійське закордонне сукно, були ознакою заможності. Козаки називали заможну старшину "кармазинами", і від цього походить прізвище Кармазин, зафіксоване у Львівській області.
Тут же зустрічається прізвище Фалендиш, що походить від німецького fein lundisch – "найкраще лондонське" сукно.
