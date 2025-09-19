Проверьте свою фамилию, возможно она указывает на состоятельных предков

Фамилия – это не просто слово. В древности она указывала на социальный статус человека. По фамилии можно было даже определить характер предков. Украинские фамилии часто содержат зашифрованные истории о финансовом статусе предков — богатые были или бедные, каким делом занимались.

Украинский языковед Юлиан Редько в своем труде "Современные украинские фамилии" проанализировал, как фамилии отражают социальный статус и классовую принадлежность людей в разные исторические эпохи. Многие фамилии несут в себе информацию о богатстве, профессии, происхождении или даже социальных амбициях носителя, пишет издание "Главред".

Какие фамилии указывают на богатство

Многие фамилии указывают на материальное состояние их носителей. Например, фамилия Багач (параллельно Богач) встречается в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Одесской областях. Производные формы этой фамилии: Богачевич, Богачевский, Богатчук, Богатский, Багацкий, Богачишин.

Фамилия, указывающая на состоятельность "синонимы предыдущего" — Дука и производная от него Дученко.

У тех, кто быстро приобретал богатство, были фамилии Скоробогатый и Скоробогацкий. А богатый, ставший помещиком или владельцем села, как пишет издание, получал фамилию Дидич. Носители этой фамилии зафиксированы в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Какие фамилии связаны с признаками богатства

Одежда была важным символом социального статуса. Дорогие ткани, такие как кармазиновое или английское зарубежное сукно, были признаком состоятельности. Казаки называли состоятельную старшину "кармазинами", и от этого происходит фамилия Кармазин, зафиксированная во Львовской области.

Здесь же встречается фамилия Фалендыш, происходящая от немецкого fein lundisch – "лучшее лондонское" сукно.

