Проверьте свою фамилию, возможно она указывает на состоятельных предков
Проверьте свою фамилию, возможно она указывает на состоятельных предков

Какие украинские фамилии даже через столетие выдают семейное богатство

19 сентября 2025, 12:21
Автор:
Кречмаровская Наталия

Фамилия – это не просто слово. В древности она указывала на социальный статус человека. По фамилии можно было даже определить характер предков. Украинские фамилии часто содержат зашифрованные истории о финансовом статусе предков — богатые были или бедные, каким делом занимались.

Проверьте свою фамилию, возможно она указывает на состоятельных предков

Паспорт. Иллюстративное фото

Украинский языковед Юлиан Редько в своем труде "Современные украинские фамилии" проанализировал, как фамилии отражают социальный статус и классовую принадлежность людей в разные исторические эпохи. Многие фамилии несут в себе информацию о богатстве, профессии, происхождении или даже социальных амбициях носителя, пишет издание "Главред".

Какие фамилии указывают на богатство

Многие фамилии указывают на материальное состояние их носителей. Например, фамилия Багач (параллельно Богач) встречается в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Одесской областях. Производные формы этой фамилии: Богачевич, Богачевский, Богатчук, Богатский, Багацкий, Богачишин.

Фамилия, указывающая на состоятельность "синонимы предыдущего" — Дука и производная от него Дученко.

У тех, кто быстро приобретал богатство, были фамилии Скоробогатый и Скоробогацкий. А богатый, ставший помещиком или владельцем села, как пишет издание, получал фамилию Дидич. Носители этой фамилии зафиксированы в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Какие фамилии связаны с признаками богатства

Одежда была важным символом социального статуса. Дорогие ткани, такие как кармазиновое или английское зарубежное сукно, были признаком состоятельности. Казаки называли состоятельную старшину "кармазинами", и от этого происходит фамилия Кармазин, зафиксированная во Львовской области.

Здесь же встречается фамилия Фалендыш, происходящая от немецкого fein lundisch – "лучшее лондонское" сукно.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что указывает на польское происхождение фамилии.



