Боротьба буде шаленою: у Раді розповіли, що буде після війни

Після завершення війни в Україні може розпочатися гостра політична конкуренція між військовими за місця у владі.

Військові. Ілюстративне фото

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що далеко не всі ветерани прагнутимуть іти у владу, а найбільша боротьба розгорнеться саме серед тих, хто вирішить будувати політичну кар'єру.

За словами політика, більшість військових, які справді пройшли фронт, мріють не про депутатські мандати чи державні посади, а про спокійне життя після війни.

“Ті військові, які бойові й воюють, насправді ви їх не почуєте і не побачите, тому що вони хочуть тихого, спокійного, мирного життя”, — сказала народна депутатка.

Водночас, на її думку, є й інша категорія військових, які активно формують публічний образ героїв, хоча їхній реальний внесок у бойові дії викликає запитання.

“Є військові, які вважають, що їм усі завдячують, хоча вони практично ніколи не були на фронті. У них фронт — це барбершоп і мікрогрін на сніданок”, — заявила депутатка.

Анна Скороход також вважає, що після війни саме представники військового середовища стануть конкурентами один для одного у боротьбі за місця у владі. За її словами, охочих буде значно більше, ніж посад.

“Повірте, боротьба серед військових буде шаленою, адже місць у владі не так багато, а військових дуже багато”, — наголосила вона.

На переконання нардепки, кожна політична сила намагатиметься залучити до своїх лав відомих військових, а суперечки щодо того, хто є справжнім героєм, лише посиляться. Водночас Скороход підкреслила, що серед українських генералів і старших офіцерів є багато достойних людей, які планували та реалізовували важливі військові операції й також можуть піти в політику після завершення війни.

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