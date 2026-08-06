Борьба будет безумной: в Раде рассказали, что будет после войны

После войны в Украине может начаться острая политическая конкуренция между военными за места во власти.

Военные. Иллюстративное фото

Народная депутат Анна Скороход отметила, что далеко не все ветераны будут стремиться идти во власть, а самая большая борьба развернется именно среди тех, кто решит строить политическую карьеру.

По словам политика, большинство военных, действительно прошедших фронт, мечтают не о депутатских мандатах или государственных должностях, а о спокойной жизни после войны.

"Те военные, которые боевые и воюют, на самом деле вы их не услышите и не увидите, потому что они хотят тихой, спокойной, мирной жизни", — сказала народная депутат.

В то же время, по ее мнению, есть и другая категория военных, активно формирующих публичный образ героев, хотя их реальный вклад в боевые действия вызывает вопросы.

"Есть военные, которые считают, что им все обязаны, хотя они практически никогда не были на фронте. У них фронт – это барбершоп и микрогрин на завтрак", – заявила депутат.

Анна Скороход также считает, что после войны именно представители военной среды станут конкурентами друг для друга в борьбе за места у власти. По ее словам, желающих будет гораздо больше, чем должностей.

"Поверьте, борьба среди военных будет безумной, ведь мест во власти не так много, а военных очень много", — подчеркнула она.

По убеждению нардепки, каждая политическая сила будет пытаться привлечь в свои ряды известные военные, а споры относительно того, кто является настоящим героем, только усилятся. В то же время Скороход подчеркнула, что среди украинских генералов и старших офицеров много достойных людей, которые планировали и реализовывали важные военные операции и также могут пойти в политику после завершения войны.

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