Суспільство права людини Борги по комуналці в Україні: арешт майна, блокування рахунків та вилучення автомобілів – що загрожує боржникам
Борги по комуналці в Україні: арешт майна, блокування рахунків та вилучення автомобілів – що загрожує боржникам

Думка, що під час воєнного стану можна не платити за комунальні послуги, може дорого коштувати – державні виконавці дедалі активніше стягують борги через суд.

15 грудня 2025, 15:31
Проніна Анна

В Україні є хибна думка, що під час воєнного стану комунальні послуги можна не оплачувати. Постачальники послуг все частіше звертаються до суду, а державні виконавці застосовують жорсткі заходи – від блокування банківських карток до опису майна боржників.

Борги по комуналці в Україні: арешт майна, блокування рахунків та вилучення автомобілів – що загрожує боржникам

За борги по комуналці забиратимуть авто, техніку і блокувати рахунки: українців попередили про жорсткі покарання

Адвокатка Олена Воронкова у коментарі для “РБК-Україна” зазначила , що для більшості регіонів України мораторій на стягнення боргів не діє. Навіть прості процедури стягнення спрощені: комунальники подають до суду заяву про видачу наказу без участі сторін. Должник часто дізнається про судові дії лише після блокування коштів на рахунок.

Блокування рахунків та перші наслідки
Найпоширеніший захід проти боржників – арешт банківських рахунків. Це означає, що картки можуть бути заблоковані, а гроші недоступні до повного погашення боргу.

Вилучення майна та квартира
Продаж нерухомості можливий тільки у випадку, якщо це не єдине житло і борг перевищує 160 тисяч гривень. Якщо сума менша, квартиру чіпати не будуть, проте виконавці можуть забрати:

  • Автомобіль боржника

  • Побутова техніка

  • Електроніку та гаджети

  • Частину офіційної зарплати (до 20–50%)

Як уникнути проблем із боргами
Експерти радять не чекати арешту та звертатися до постачальника послуг із проханням про реструктуризацію боргу. Такий підхід дозволяє розбити суму на частини та сплачувати поступово, іноді до 60 місяців, уникаючи судових проваджень та примусового стягнення майна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що оператор мобільного зв’язку з 18 грудня змінює вартість найпопулярніших пакетів LOVE UA. Підвищення також торкнеться контрактних і бізнес-тарифів. Абонентів попередять SMS-повідомленням.



